La Asociación de Mujeres Científicas de la Región de Murcia ‘Lyceum de Ciencia de Murcia’ ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la entrega de su II Premio a Jóvenes Científicas de la Región. Las investigadoras de la UCAM premiadas son: Noelia González, del área del deporte, por su artículo ‘Association among Adherence to the Mediterranean Diet, Cardiorespiratory Fitness, Cardiovascular, Obesity and Anthropometric Variables of Overweight and Obese Middle-Aged and Older Adults’, publicado el pasado año en Nutrients, y Carmen María López, por su estudio ‘Amar de verdad los textos: hibridaciones fílmicas en la escritura de Javier Marías’, que recogió la revista Pasavento.