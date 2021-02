Investigadores de España, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Suiza participaron vía telemática en la primera reunión de lanzamiento, celebrada en el Campus de Los Jerónimos. Al encuentro asistieron presencialmente Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; Miriam Pérez, directora general del Mar Menor; Javier Senent, investigador principal del proyecto; Pablo Cano, director de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM; e Isabel Mendoza, responsable del área de Legislación y Protección de Datos de la Universidad.

‘Gemelo digital’

Para llevar a cabo la investigación, financiada por la Comisión Europea con cuatro millones de euros, los científicos combinarán las nuevas tecnologías de detección, basadas en inteligencia artificial con infraestructuras IoT (Internet de las cosas) para crear un innovador modelo virtual. Este ‘gemelo digital’ del Mar Menor replicará los procesos físicos que se producen en la laguna salada y dará a conocer la repercusión de cada una de las acciones realizadas por los sectores implicados, pronosticando sus cambios a corto y largo plazo, e informando sobre las consecuencias de las medidas que se implementen en el ecosistema.

Estrella Núñez señaló que «son prioridades de la Universidad poner nuestro conocimiento al servicio de los problemas de la sociedad murciana y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad autónoma».

En este sentido, Miriam Pérez aseguró que «desde el Gobierno Regional queremos apoyar este proyecto y poner en valor que vayan a venir cuatro millones de euros para la monitorización del Mar Menor, que nos ayudará de forma anticipada a tomar decisiones que eviten problemas en este ecosistema».

Por su parte, Javier Senent, investigador principal del proyecto, explicó que «hemos comenzado a estudiar cómo resolvemos los primeros problemas que nos plantea el proyecto y el orden de trabajo a seguir».

Al respecto Pablo Cano hizo hincapié en que «este proyecto es un símbolo de lo que esta universidad puede hacer por la sociedad murciana, poniendo el talento de sus investigadores para que el Mar Menor esté lo mejor posible y que podamos seguir disfrutándolo».

La UCAM abre mañana lunes el plazo de preinscripción para el curso 2021/22 en todos sus grados en sus campus de Murcia y Cartagena, y online. La institución imparte 32 títulos en castellano y 7 íntegramente en inglés, cumpliendo todos ellos con las exigencias de los estrictos controles de calidad oficiales. El proceso de admisión se puede completar por internet, evitando desplazamientos.

La Asociación de Mujeres Científicas de la Región de Murcia ‘Lyceum de Ciencia de Murcia’ ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la entrega de su II Premio a Jóvenes Científicas de la Región. Las investigadoras de la UCAM premiadas son: Noelia González, del área del deporte, por su artículo ‘Association among Adherence to the Mediterranean Diet, Cardiorespiratory Fitness, Cardiovascular, Obesity and Anthropometric Variables of Overweight and Obese Middle-Aged and Older Adults’, publicado el pasado año en Nutrients, y Carmen María López, por su estudio ‘Amar de verdad los textos: hibridaciones fílmicas en la escritura de Javier Marías’, que recogió la revista Pasavento.