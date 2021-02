El sector salud y el constante auge por cuidar nuestro bien más preciado, el cuerpo, han propiciado que empresas especializadas de este área experimenten un imponente crecimiento. La llegada del coronavirus ha potenciado aún más esa necesidad por consumir productos beneficiosos para el organismo, así como plantea escenarios más digitalizados, informativamente seguros y preparados para prestar un servicio íntegro sin necesidad de desplazarnos.

Hace ocho años, ante la llegada de un contexto más explotado tecnológicamente, nacía en Cartagena, en una rebotica de tan solo 30 metros cuadrados, DosFarma. Hoy es la farmacia online líder en ventas en España, y su CEO, Juan Desmonts Salazar, no vislumbra el techo que la empresa puede alcanzar el día de mañana.

La receta de su éxito debe contar con cientos de ingredientes. ¿Cuáles considera los más importantes?

Sin duda hay muchos factores que crean el éxito, aunque el ingrediente más importante es la ilusión, que, a su vez, tiene que ir acompañada de muchos otros como la constancia o la valentía de emprender. Cuando crees en el proyecto que llevas a cabo y en la misión que cumple, es mucho más alentador invertir todo tu esfuerzo en el trabajo, sabiendo que habrá obstáculos, pero que no te van a parar.

Es muy importante también saber lo que somos y dónde queremos llegar, esto es imprescindible para marcar la hoja de ruta. Además, es vital elegir bien a los integrantes del equipo, hacerlos partícipes de todos los logros y saber delegar. Sin todos estos componentes, hubiera sido imposible llegar hasta lo que es hoy DosFarma y continuar avanzando en nuestro plan de negocio, teniendo siempre en cuenta nuestros valores y cultura corporativa.

Usted es tercera generación de una familia de farmacéuticos, pero ha habilitado un catálogo de más de 40.000 productos en su tienda online. ¿De qué manera se conjuga la figura del farmacéutico con un servicio de tal calibre?

Así es, mi abuelo y mi padre eran farmacéuticos. Decidí continuar con el legado familiar porque me inculcaron el porqué de esta profesión. De ese propósito nació DosFarma, para ayudar a las personas a cuidar de su salud y la de los suyos, con un servicio accesible y de calidad. Comprendí que era necesario avanzar, adaptándonos a las necesidades de la sociedad actual, para crear un modelo en el que el paciente se sitúe siempre en el eje central. La transformación digital del sector se alza como necesaria y es, además, una gran oportunidad para contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud, especialmente en las circunstancias que nos rodean en la actualidad.

Se trata de construir sobre las bases del sector farmacéutico, aunando lo mejor de dos mundos: el físico y el digital. Pero este proceso tenía y tiene que ser liderado por la propia red de farmacias española, una de la mejores del mundo. Este reto requiere que las farmacias se transformen y sean capaces de liderar el cambio que supone, más allá del modelo tradicional, sabiendo que esto beneficiará a la calidad de vida del paciente y al sistema nacional de salud.

Todo ello, con la participación del farmacéutico para la atención y seguimiento del tratamiento, junto al control, e intentando un modelo colaborativo con el médico y otros profesionales sanitarios.

La alta estima que poseen de DosFarma los consumidores, según atestigua la OCU, ejemplifica el gran valor que de su empresa tiene la sociedad. ¿Cuál es el secreto para brindar un servicio tan bien valorado en la venta online?

El secreto está en poner al paciente en el centro de todas las decisiones. Partimos de sus necesidades para crear iniciativas y estudiar las mejoras del servicio. En ocasiones su feedback se convierte en una condición sine qua non en la fórmula para la implementación de cualquier nueva acción o servicio. Conocemos a nuestros usuarios, inteligentes e hiperconectados, en un mercado avasallado de información. Pero no toda la información que encontramos es de calidad, por lo que desde DosFarma proporcionamos y acercamos información verídica y experta sobre salud.

Ilusión, marcar una hoja de ruta, elegir al mejor equipo y saber delegar. Son los ingredientes que, agitados en la coctelera, han llevado a Juan Desmonts a impulsar a DosFarma al estrellato.

Su alto impacto a nivel de ventas les coloca en el escaparate internacional del sector de la forma más inmediata. ¿Qué oportunidades plantea esta realidad?

La respuesta es: todas. De hecho, varios de nuestros vecinos europeos han avanzado muchísimo en esta materia, regulando de forma integral el servicio de farmacia online y dispensación domiciliaria. Países como Alemania, Holanda, Noruega o Portugal han regulado la venta online de medicamentos con y sin receta, pudiendo corroborar sus beneficios, en términos de eficiencia y satisfacción del ciudadano. Esto implica que entre nosotros podemos y debemos crear sinergias y mejoras que nos permitan avanzar en el modelo.

Es precisamente esa repercusión la que llevó a Endeavor (organización internacional de apoyo a los emprendedores) a nombrarle emprendedor de alto impacto multinacional. ¿Es ese el techo para un emprendedor como usted, o se puede aspirar a más?

Ha sido un hito en mi trayectoria. Es todo un orgullo que una institución internacional como Endeavor me apoye con su reconocimiento. No obstante, este es el principio del camino. Siempre se puede aspirar a más y, en mi opinión, debemos hacerlo y fijarnos metas para obtener lo mejor de nosotros mismos. La filosofía de Endeavor es, precisamente, esta: un emprendedor de alto impacto es aquel que piensa en grande, que trabaja a lo grande y que inspira a otros para multiplicar su éxito. Cuando hablamos de emprendimiento no existe techo, todo es posible y tenemos que trabajar para lograrlo.

Hablemos de la llegada de la covid. Los datos de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019, hablan de un crecimiento en su volumen de negocio de un 174%. ¿Llegaron a verse sobrepasados hasta que consiguieron reforzar la plantilla?

Supuso un punto de inflexión total para DosFarma. Cuando se decretó el Estado de Alarma, muy pocos estaban preparados para gestionar la situación y, en nuestro caso, teníamos dos posibilidades.

Una ‘opción A’: frenar y no arriesgarnos, dar un soporte limitado y quedarnos en el volumen que hasta ahora habíamos gestionado; la ‘opción B’: apostar por lo que hacíamos y hacer todo para abastecer a la población de bienes esenciales.

La opción A tenía una serie de ventajas y riesgos, al igual que la B. Pero a la hora de tomar una decisión no solo tenemos que valorar todos los escenarios que podía ofrecer una alternativa o la otra, también cuál de ellas nos acerca a cumplir con nuestro propósito: ayudar a las personas a cuidar de su salud y la de los suyos.

Teniendo esto en cuenta, solo podíamos optar por la opción B. No podíamos fallar a todas las personas que nos solicitaban ayuda y material sanitario, de higiene o un medicamento. No era una cuestión de negocio, fue una cuestión ética y de valores.

Eso supuso hacer frente a un escenario que no habíamos contemplado en el corto plazo. En menos de un mes duplicamos la plantilla, incrementamos nuestro stock, optimizamos la forma de almacenaje y mejoramos procesos para cumplir con el gran volumen de pedidos que recibimos. No fue un período sencillo y tuvimos que maximizar nuestro esfuerzo. El equipo de DosFarma demostró que era capaz de hacer frente a cualquier situación y no puedo sentirme más orgulloso de la respuesta que ofrecieron.

Llevar el producto a casa es una ventaja competitiva obvia en la actualidad. Pero ¿de qué manera representan la figura del farmacéutico, tan valorada en el trato directo?

Nosotros aportamos precisamente eso, accesibilidad a información experta sobre salud, y pretendemos ser la mayor comunidad de salud de España. Se ha demostrado el importante progreso que ha supuesto la incorporación de las tecnologías de la información a la atención sanitaria, con efectos muy positivos en la población. El futuro pasa por la tecnología y la salud digital, considerándola una herramienta esencial, tanto para la labor profesional como para la comunicación interpersonal.

La digitalización debe realizarse contando con la red de farmacias españolas y, sobre todo, con el farmacéutico, quien comprueba, supervisa y dispensa la medicación del paciente, con procedimientos que incluyen recientemente la trazabilidad del medicamento para evitar falsificaciones, aspecto esencial en el canal online.

Crisis Covid-19 | «Solo podíamos apostar por lo que hacíamos y realizar todo lo posible para abastecer a la población de bienes esenciales» Juan Desmonts - CEO de DosFarma

Crear una comunidad en la que los usuarios y clientes vean valoradas sus opiniones es esencial para e-commerce como el suyo. ¿De qué manera estrechan relaciones con el consumidor?

El usuario asume un rol importante en este sentido. El poder que le otorgan estas plataformas es esencial para nosotros, ya que nos permite conocer áreas de mejora y responder a las inquietudes de quien utiliza nuestro servicio. Además, el trabajo de escucha activa nos ayuda a generar respeto y confianza con el usuario que hay detrás. Estamos con ellos durante el proceso para seguir ayudándolos.

El coronavirus ha puesto patas arriba al tejido empresarial, a excepción de sectores esenciales como el suyo. ¿Cree que empresas como DosFarma pueden marcar el camino a seguir para salir de esta crisis?

Nuestro objetivo es contribuir con el tejido empresarial y seguir nutriéndolo, para generar empleo de calidad y oportunidades de crecimiento. En este sentido, nos gustaría poder ser una palanca que contribuya a la recuperación de la economía, como no. Pero, sobre todo, proporcionar un servicio que ayude a paliar los efectos de la crisis sanitaria actual.

El hecho de adaptarnos al momento acelera un proceso que, si bien en nuestro país ya había comenzado, no atisbaba una llegada inminente. Durante varios meses hemos asumido la responsabilidad de abastecer a la población de productos esenciales, evitando que tuvieran que desplazarse y exponerse al virus.

Digitalización | «Este reto requiere que las farmacias se transformen sabiendo que esto beneficiará a la calidad de vida del paciente» Juan Desmonts - CEO de DosFarma

Dos pilares de DosFarma, la innovación y la digitalización, se erigen como claves para los expertos economistas para paliar los efectos de esta crisis. ¿Aventura modelos de negocio más revolucionarios aún?

Seguro que sí, en el mundo empresarial lo único constante es el cambio y esto hace que siempre haya una nueva oportunidad para crear. En el caso del sector salud, los modelos tienen que ir siempre enfocados a beneficiar al paciente, situando su calidad de vida en el eje central. Es posible innovar para ofrecer servicios integrales que permitan obtener soluciones accesibles y adaptadas para cuidar de la salud de las personas.

Por último, es obligatorio preguntarle por sus planes a corto y medio plazo. La expansión internacional con nuevas sedes de operaciones de DosFarma, ¿será una realidad más pronto que tarde?

Nosotros somos la farmacia online española líder del mercado nacional. Nuestra realidad implica afianzar el servicio en España y apostar por la omnicanalidad de la farmacia. A corto-medio plazo queremos continuar mejorando, cada día, la asistencia que ofrecemos y continuar desarrollando nuestros objetivos de calidad e inmediatez.

Este año finalizaremos la primera fase de la construcción de nuestro nuevo centro logístico, ubicado en Cartagena, concretamente en el Parque Industrial de los Camachos. El proyecto cuenta con 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Hemos realizado una inversión de más de un millón y medio de euros en maquinaria y robots de última generación, lo cual no sólo nos permitirá mejorar y automatizar procesos, también reforzar la calidad de nuestro servicio. En los dos próximos años tenemos previsto seguir creciendo y aumentar nuestro equipo, con una previsión de contratación de cerca de 200 personas.

Más sobre DosFarma

Dirección: Calle Bucarest, 95, 30353 Cartagena, Murcia

Teléfono: 868 48 75 05