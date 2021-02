Las medidas impuestas para evitar que la tercera ola de la pandemia del coronavirus se fuera de las manos en la Región de Murcia han dado sus frutos en apenas un mes y la curva de contagios sigue a la baja, por lo que progresivamente se están comenzando a aliviar estas restricciones cada vez en más zonas y municipios de la Región de Murcia. Tanto es así que previsiblemente la próxima semana podrá reabrir los negocios hosteleros y suprimir el cierre perimetral la gran mayoría de localidades murcianas.

La resaca de la tercera ola sigue echando un pulso a los hospitales, ya que, a pesar de que la presión asistencial sigue disminuyendo, la situación sigue siendo preocupante. En este sentido, los expertos y sanitarios abogan por no levantar de repente todas las medidas que han ayudado a contener el duro golpe que ha supuesto esta última ola de la que todavía estamos saliendo.

«Todo va a depender de cómo se comporte la ciudadanía a la hora de ver si este levantamiento de las medidas se puede mantener en el tiempo; porque esto se va a comportar como un acordeón: ‘Abrir-cerrar-abrir-cerrar’ en función de cómo evolucione la incidencia acumulada», resalta Jesús Abenza, médico de familia y vicepresidente de la Asociación Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc).

En esta misma línea se muestra Alberto Torres, jefe de Medicina Preventiva de la Arrixaca, que asegura que uno de los problemas observados hasta ahora es que, entre una ola y otra, no se ha dado tiempo suficiente a la eliminación de la transmisión del virus: «Si uno mira la curva de esta ola que estamos viviendo, parece que, más que tener una tercera, se puede decir que es una prolongación de la segunda, que nunca llegó a terminar. En la segunda tuvimos unos niveles muy altos y con ellos hemos vuelto a tener un repunte. No le hemos dado tiempo a que realmente los casos bajen lo suficiente, como pasó en la primera, que prácticamente sí logramos atajar la propagación de la covid».

Otra de las cuestiones en las que pone el foco el epidemiólogo es que la supresión del cierre perimetral en sí no es un problema: «Lo importante es saber qué se hace cuando una persona se desplaza a otros municipios, porque si cumple las medidas de prevención no hay peligro. El problema viene cuando se producen, por ejemplo, reuniones de personas no convivientes sin mascarilla, ya sea en casas o en la hostelería, porque el riesgo de contagio es mayor».

Para Abenza, la decisión de relajar las medidas es «entendible desde el punto de vista social y económico», pero sostiene que los criterios epidemiológicos de la Región no son los mismos que los que se aplican en otros países de Europa: «Tanto es así que aquí, con incidencias acumuladas con las que se permite abrir la hostelería o el cierre perimetral, en otras zonas de Europa se están cerrando comercios y establecimientos y se sigue apostando por el confinamiento voluntario. Hay que tratar de compatibilizar la vida social y económica con el control de la pandemia».

Otro de los hándicaps, tanto para Abenza como para Torres, será la forma en la que se comporten las nuevas variantes que están apareciendo en el resto del mundo y que podrían llegar a ser las dominantes en un par de meses: «Posiblemente nos encontremos con que algunas de las medidas que ahora están funcionando para controlar la pandemia no funcionen con estas nuevas cepas», explica el facultativo de la Arrixaca. Por su parte, el vicepresidente de Smumfyc destaca asimismo que «hay que ser muy conscientes de que cuando nos relajemos la incidencia volverá a aumentar, por lo que debemos extremar las medidas de prevención y precaución una vez que salgamos».

En este mismo sentido se manifestó ayer Jaime Pérez, portavoz técnico del Comité de Seguimiento de la covid, quien indicó que, aunque la tercera ola ya estaría «controlada», habrá que ser «muy prudentes» y tratar de interiorizar de que la convivencia social en los próximos meses tiene que ser limitada: «No podemos juntarnos como veníamos haciendo a lo largo de nuestra vida con otras personas».

Preguntado por la posibilidad de que haya un repunte importante de casos si se levantan las restricciones, Pérez indicó que, con la nueva medida que permite aplicar restricciones más severas en aquellos municipios que registren un aumento del 40% de la incidencia acumulada en una semana, se puede controlar la situación de forma más anticipada.