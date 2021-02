El pin parental definitivamente ha vuelto a la esfera política de la Región de Murcia tras un año desaparecido por la pandemia y porque su función en los centros educativos no se podía cumplir debido al cese de la actividad lectiva presencial al final del pasado curso y porque en el actual este mecanismo de control paterno sobre las actividades curriculares de los niños estaba ‘desactivado’. Los presupuestos regionales de este año han resucitado lo que fue una exigencia de Vox para pactar la investidura del popular Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.

En este punto actual, con las cuentas a pocos días de cerrarse a la espera de que se concreten las partidas de gasto de las consejería de Educación y Salud, que se llevan gran parte del presupuesto, el pin parental, y también la lista de vacunados indebidamente en la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud, rompen las cuentas del Gobierno regional para sacar adelante el proyecto de presupuestos en la Asamblea una vez sea aprobado en el Consejo de Gobierno. Partido Popular por un lado y Ciudadanos por otro buscan el apoyo de otras formaciones de la oposición, pero el veto parental es la piedra en el camino.

Vox lo quiere pero el PSOE no. El PP muestra a Vox en qué punto está a nivel legislativo la autorización paterna para impartir charlas en los centros escolares y Ciudadanos asegura a los socialistas que «ninguna cuestión ideológica» puede impedir alcanzar un acuerdo con los presupuestos, según la coordinadora local y portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal. El PP avanza que modificará los currículos de las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato para que las familias puedan participar y colaborar más «en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos, en el marco de los principios constitucionales».

La enseñanza para el PP, con la idea de contentar a Vox, refleja que los contenidos que se impartan en colegios e institutos deben estar guiados por la «objetividad, neutralidad, el respecto al pluralismo y el uso de criterios científicos». En definitiva, los populares aseguran que buscarán para el próximo curso escolar «una mejora en la definición de las actividades complementarias, así como la necesidad de recabar el consentimiento de las familias para aquellas actividades programadas por los centros y desarrolladas en horario lectivo por personas ajenas a los mismos que no sean empleados públicos».

Esto viene recogido en un documento remitido por el PP a Vox para que el partido de Santiago Abascal compruebe cómo van los acuerdos alcanzados hace año y medio con la sesión de investidura a la vista.

El PSOE, por su parte, ante la mano tendida de Ciudadanos el pasado martes para alcanzar un pacto por las cuentas de este año respondió finalmente ayer que si el pin parental está encima de la mesa, no hay nada que negociar. «López Miras hace imposible que el PSOE pueda sentarse a negociar con Ciudadanos, dado que ha preferido elegir el veto del pin parental de la extrema derecha», señalaba ayer el líder de los socialistas, Diego Conesa. «El ofrecimiento de Ciudadanos demuestra que las propuestas que llevamos haciendo desde el pasado noviembre son necesarias para la ciudadanía de la Región. El problema surge cuando el PP prefiere el veto del pin parental antes que el refuerzo educativo y sociosanitario, lo que hace imposible cualquier acuerdo».

Los vacunados fuera de protocolo en las administraciones de Salud también son un problema, que pese a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea o de que este viernes varios diputados regionales revisarán las listas de inmunizados en la Región de Murcia en las instalaciones de la Consejería de Salud, no acaba de convencer a los socialistas. Vox, en este sentido, también avanza que una vez revisen ese listado de inmunizados, exigirán la dimisión de los cargos políticos vacunados indebidamente (que no de los funcionarios de Salud) antes de sentarse a negociar con el PP las cuentas regionales. Esa será su línea roja en esta cuestión, ya que por el momento reconocen que de cara a este curso no tiene sentido el pin parental por no haber actividades curriculares impartidas por personas ajenas.

El veto parental ‘sigue’ presente

Como tal, el protocolo sanitario de los colegios no contempla una prohibición explícita de que personas ajenas al centro puedan acudir a dar charlas. Es más bien una recomendación, ya que estas actividades no deberían darse si esto supondría un aumento del aforo permitido en el centro, según aclara la Consejería de Educación.

Es más, hace varias semanas, por ejemplo, el doctor Alberto Torres, jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Arrixaca, acudió al colegio Alfonso X El Sabio de La Unión a dar una charla sobre el coronavirus. El centro cumplió con las medidas oportunas, ya que no se aumentó el aforo permitido, pero también solicitó el permiso de los padres para que sus hijos acudieran a la charla pese a que no tienen obligación este curso a hacerlo al no estar reflejado en las instrucciones de inicio de curso el pin parental. Otros centros reconocen en privado que también piden la autorización para «evitar males mayores» si realizan una charla en sus centros, sobre todo telemática. Educación señala que por deferencia con los padres, algunos centros sí piden permiso a los progenitores, pese a que no habría obligación de ello.