La Comisión de Investigación sobre el proceso de vacunación contra la covid-19 en la Región iniciará probablemente las comparecencias la segunda semana del mes de marzo. Así lo esperan los grupos parlamentarios, que han fijado una lista inicial de 25 comparecientes, aunque esta se podrá ir ampliando.

Según el calendario previsto, se ha fijado como mínimo una reunión de la comisión a la semana con dos comparecencias por sesión. Tras dos semanas, destinadas a que los grupos recopilen la información que han solicitado sobre el proceso de vacunación, se iniciarán las comparecencias. Los primeros que serán llamados a la Cámara serán el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el diputado socialista José Antonio Peñalver.

La presidenta de la Comisión, la diputada de Ciudadanos Valle Miguélez, ha explicado que los grupos han llegado al acuerdo de proponer cinco comparecientes por grupo, por lo que el cupo inicial será de 25 comparecientes. Además, una vez que finalice la comisión se dan de plazo un mes para elaborar las conclusiones.

En cuanto a la duración de la comisión, Miguélez ha explicado que "dependerá de la actividad parlamentaria", ha dicho en alusión a la entrada en la Cámara de la ley de Presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha indicado que solo su grupo y el PSOE han pedido informes y han solicitado un plan de trabajo para la comisión. Se ha mostrado sorprendido de que aquellos grupos que se quejaron de "intentar dilatar la comisión, son los que han presentado las listas más largas de comparecientes, lo que hará que se alargue la comisión".

El socialista Francisco Lucas ha señalado que su grupo ha insistido en la necesidad de realizar una "auditoría porque la sociedad lo necesita para volver a confiar en el proceso de vacunación. Su grupo ha propuesto la comparecencia del alcalde de Murcia José Ballesta , el secretario de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, el presidente de Ibermutuamur, Juan Roca, así como la secretaria de la misma, o José Moreno, el presidente de la Fundación de Jesús Abandonado.

Además, Francisco Lucas ha destacado que se ha conseguido el primer objetivo de la comisión de investigación al no permitir que el PP la dirigiera. "No podemos poner al lobo a cuidar de las gallinas. Era fundamental alejar al PP de la presidencia para evitar que pudieran controlar y dilatar la investigación. No son de fiar. El origen del problema y quien lo ha originado no podía estar dirigiendo esta comisión”.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha reiterado que su grupo ha apostado por "aportar la máxima transparencia, seguimos siendo el único partido que ha creado un registro público con la certificación sobre la vacunación de sus cargos públicos", ha dicho incidiendo en que el PSOE "sigue sin publicar el suyo". A su juicio, la comisión "no es más que un ariete contra el PP".

El diputado de Vox, Francisco Carrera, ha afirmado tras la reunión de la comisión de investigación que "hay muchos comparecientes que solo se han solicitado para que circulen por la alfombra roja". El parlamentario, que en esta reunión ha sustituido al portavoz de su grupo parlamentario, Juan José Liarte, considera que se debe llamar a miembros del Gobierno nacional para que explique "si ha habido malas instrucciones a la comunidad autónoma y por eso se ha montado este follón". Entre los comparecientes propuestos por su grupo destacan Fernando Simón, el delegado del Gobierno, José Velez, la portavoz del Gobierno regional Ana Martínez y el presidente de Hefame, Enrique Ayuso.

Podemos, por su parte, ha pedido comparecencias como la del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Su diputado Rafael Esteban ha dicho que la duración a un año de la comisión "hace que pierda sentido, si lo sumamos a lo que ha pasado en la Consejería de Salud donde se ha proporcionado una lista de vacunados sin nombres, es inasumible la actitud del PP".