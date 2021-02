El ex consejero de Salud, Manuel Villegas, asegura que no se saltó el protocolo para recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid. En un escrito dirigido a LA OPINIÓN, Villegas considera que, dentro de la Consejería de Salud, era «muy difícil» señalar qué concretos profesionales podían o no establecer ‘contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas’. El médico sostiene que recibió la vacunación como «personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición, al interpretar esta actuación como correcta», pero hay que recordar que tanto el exconsejero como funcionarios e incluso asesores jurídicos de la Consejería recibieron la vacuna cuando gran parte del personal sanitario de primera línea en la lucha contra el virus aún no la tenía.

Villegas defiende también que «el personal sanitario, aunque temporalmente no esté ejerciendo, ha de ser vacunado dado que pueden ser activados para su reincorporación a su puesto de trabajo». Villegas, tras su dimisión, volvió a ejercer su profesión de cardiólogo en el SMS.