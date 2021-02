La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado la “inaceptable situación” vivida esta mañana durante el pleno de la cámara, cuando al realizar la réplica a la intervención del presidente regional, tanto Fernando López Miras como el portavoz del PP, Joaquín Segado, han interrumpido continuamente a la diputada morada, ante el “pasotismo cómplice” de Alberto Castillo, diputado de Ciudadanos y presidente de la Asamblea.

Castillo ha retirado la palabra a Marín, quien, recuerdan desde Podemos, “representa y da voz a más de 36.000 personas en la Región de Murcia”. Para ello, el presidente de la Asamblea ha esgrimido el artículo 116, que le permite retirar la palabra a los diputados “sólo cuando han superado su tiempo de intervención”. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos segundos desde que Marín comenzó su intervención cuando Castillo obligó a la diputada a abandonar la tribuna de oradores.

🎥Así es cómo trata el presidente de la Asamblea Regional @castillo_albert (C’s) a las diputadas de @podemosmurcia

👉 Deja que los diputados del PP griten e interrumpan, la diputada se queja y la echa a ella

🤬Vaya vergüenza y vaya un sinvergüenza pic.twitter.com/K0FvrH8HQP — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) 10 de febrero de 2021

Marín ha insistido en que tampoco ha proferido “ninguna expresión ofensiva” que pueda justificar “la mordaza que hoy se ha puesto a una voz que les resulta incómoda”. La portavoz de Podemos ha asegurado que se ha limitado a “solicitar a Castillo que ejerciera su labor moderando el Pleno y que lo hiciera con justicia”, pero el presidente “en lugar de ello, se ha sumado a Segado y López Miras en su bronca, con un tono despótico nunca visto en esta Cámara”.

La diputada morada considera que lo vivido esta mañana constituye “una situación de abuso de poder propia de un régimen dictatorial que no permite continuar con el uso de la palabra a una portavoz parlamentaria cuando no gusta lo que está diciendo”. La portavoz de Podemos ha advertido que con esta actitud “no van a conseguir su objetivo, que no es otro que la censura”, ya que la diputada durante su intervención estaba reprochando a López Miras “no haber dicho ni media palabra sobre la polémica de las vacunas”, algo que entiende que “saca fuera de sus casillas tanto PP como Ciudadanos, inmersos en un asunto del que cada día conocemos un dato más escandaloso y vergonzante”.

El coordinador autonómico de la formación y también diputado en la Asamblea Regional, Javier Sánchez Serna, ha criticado el incidente vivido en la Cámara autonómica: "Deja que los diputados del PP griten e interrumpan, la diputada se queja y la echa a ella. Vaya vergüenza y vaya un sinvergüenza".

Por su parte, la vicepresidenta regional y consejera de Política Social, Isabel Franco, ha defendido al presidente de la Asamblea Regional. "Siempre a tu lado, porque además de ser compañero has sido mi maestro. No han sido justos contigo", ha señalado Franco, quien afirma que "no todo vale para hacer ruido".