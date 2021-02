El Gobierno regional ha puesto en marcha una encuesta telemática y anónima, dirigida a 9.265 empleados públicos de todas las consejerías y organismos de la Comunidad Autónoma, con el fin de conocer su percepción sobre las medidas de prevención de la corrupción existentes en la Administración regional. El objetivo es diseñar un proyecto piloto de mapa de la corrupción en los sectores que se consideran de alto riesgo.

De esta manera, se pretende «evaluar las áreas más vulnerables y las posibles carencias, analizar la efectividad de las medidas existentes y proponer otras más eficientes». El director general de Regeneración y Modernización Administrativa, José David Hernández, explicó que tras esta encuesta se realizará otra dirigida a la ciudadanía y empresas, que permita «contrastar la información recibida por los empleados públicos y nos sirva de base para diseñar el mapa regional de riesgos de la corrupción que contemple las áreas que se definan como más sensibles en el ámbito regional».

Esta iniciativa surge en el marco del proyecto ‘SceMaps’, impulsado por la Comisión Europea, que se basa en facilitar el desarrollo de instrumentos de prevención y lucha contra la corrupción por parte de las distintas autoridades de la Unión Europea.

La encuesta se enmarca en el convenio de colaboración entre la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la Fundación Ciudadana Civio.

Este mapa es una de las medidas recogidas en la Estrategia de Gobernanza Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el apartado de ‘Ética, integridad pública y prevención de la corrupción’, cuyo objetivo es definir las líneas y objetivos fundamentales que en materia de gobernanza pública va a impulsar y poner en marcha la Administración regional.

El Consejo de Gobierno autorizó el pasado mes de diciembre a la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Ciudadana Civio para colaborar en el desarrollo del proyecto europeo ‘SceMaps’, que contempla la puesta en práctica en la Administración regional de una encuesta desarrollada por el Center for the Study of Democracy (CSD), con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea.

Esta colaboración servirá a la Comunidad de base para diseñar un proyecto piloto de mapa de corrupción en los sectores económicos que se han determinado como de alto riesgo.

También permitirá adquirir experiencia, aprender metodología y herramientas para abordar la tarea de diseño del Mapa Regional de Riesgos de la Corrupción que contemple las áreas que se definan como más sensibles en el ámbito regional. El mapa es una de las medidas contempladas en la Estrategia de Gobernanza Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el periodo 2020-2023.

La encuesta será enviada a aquellos empleados públicos que trabajen en los departamentos que intervengan en alguno de los tres sectores económicos evaluados por ‘SceMaps’ (construcción, productos farmacéuticos y venta al por mayor de combustibles), según se informó en diciembre.

También se enviará una versión de esta encuesta a personas externas como profesionales de otras administraciones, académicos y periodistas con vinculación o conocimiento de aquellas actividades que realiza la Comunidad por las que se pregunta en la encuesta.