La Consejería de Salud abrirá una investigación para tratar de esclarecer por qué el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se puso la vacuna contra el coronavirus, ya que no estaría incluido en los grupos prioritarios en esta fase de la campaña. Así lo ha confirmado el portavoz del Comité de Seguimiento de la covid en la Región, Jaime Pérez, quien ha explicado que la Consejería de Salud no se haría responsable de la decisión que habría tomado la residencia en la que Lorca Planes decidió ponerse la primera dosis de la vacuna.

Pérez ha señalado que Salud recoge los listados que facilitan las residencias con los nombres de los trabajadores y usuarios de las residencias que deben ser vacunados: "Es la residencia o el centro el que a través de un programa informático incluye a los usuarios a los que se va a vacunar". En este sentido, el portavoz del Comité ha indicado que desde Salud se harán las pertinentes investigaciones para saber "qué ha pasado".

Respecto a la decisión del obispo de no ponerse ahora la segunda dosis de la vacuna tras anunciar que había sido vacunado y alegar que "no creía que estuviese mal", Pérez ha explicado que, aunque la Consejería sí recomienda administrar la segunda dosis, depende de la "voluntariedad" de cada persona: "Es libre de ponérsela o no", ha puntualizado Pérez.

Por otra parte, el PSOE de la Región hacía entrega este martes en la Fiscalía Superior de una carta, escrita por una persona que se identificó como trabajadora del Hogar de Betania, la residencia donde se vacunó el prelado. En la misiva, la empleada explica que se puso la primera dosis tanto al obispo como a varios sacerdotes que iban con él.

No es que el PSOE haya denunciado al obispo en el Ministerio Público: le han dado a Díaz Manzanera la carta para que "se tenga en cuenta" en la investigación que ya existe por el asunto de las vacunas VIP.

Desde el Obispado, por otro lado, explicaron que Lorca Planes se vacunó en calidad de presidente del patronato de la residencia, donde, sostienen, va de forma habitual, tanto en visitas públicas como de carácter privado. A la pregunta de si iban más curas con él, declinaron responder y subrayaron que no harían más declaraciones que las incluidas en el comunicado difundido ayer.

"A este centro, de asistencia a personas vulnerables, el obispo acude con asiduidad ya que es el presidente de su patronato, la última visita la realizó el pasado 30 de enero para celebrar la Eucaristía junto a los residentes", indicaron ayer desde la Diócesis de Cartagena, añadiendo que "días previos a su vacunación, el obispo rellenó el consentimiento necesario para que la Consejería de Salud autorizase su vacunación".