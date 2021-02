López Miras avanza que "más municipios abrirán la hostelería esta semana"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha avanzado que esta semana "hay más municipios que habrán bajado de la incidencia de riesgo extremo" y que, por tanto, podrán abrir sus terrazas, aunque ha confirmado que el cierre perimetral de todos los municipios continuará porque la Región está por encima de una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes y eso es riesgo extremo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una entrevista concedida al programa de Ana Rosa en Tele 5 recogida por Europa Press, López Miras ha recordado que cada lunes, en función de cómo vaya evolucionando la incidencia, se suavizan las restricciones. "El lunes pasado cinco municipios pudieron abrir las terrazas en la hostelería y esta semana hay más municipios que habrán bajado de la incidencia de riesgo extremo que podrán abrir sus terrazas", ha corroborado.

López Miras ha recordado que la Región fue la comunidad con menos fallecidos en la primera y segunda ola, aunque en esta tercera ola "la incidencia ha sido mucho mayor y se han triplicado los fallecidos".

Ahora mismo, ha reconocido que la situación en los hospitales es "muy complicada" aunque "están descendiendo los ingresos". Con todo, las UCI siguen con una situación "complicada" porque el decalaje es de diez días con respecto a las altas hospitalarias.

Asimismo, ha destacado que las medidas están "dando resultado" y la Región ha bajado los contagios un 40% en la última semana, de forma que Murcia ya se sitúa por debajo de la media nacional en cuanto a los contagios. Con todo, ha instado a ser "prudentes" porque la situación en las UCI "sigue siendo muy complicada".

En cuanto a las restricciones puestas en marcha, ha reconocido que es "normal" que la población se haga un "lío" porque es "incomprensible que no haya nadie al mando en el Gobierno nacional" y que el Ministerio de Sanidad, al menos, "no esté dando unas pautas comunes para que no se den 17 respuestas diferentes a una amenaza que es global".

Ha recordado que, en la Región, el Gobierno murciano ha dado eso mismo que ha demandado al Ejecutivo nacional, es decir, "dar criterios comunes para toda la Comunidad y todos los municipios". Así, todos los sectores de actividad y los municipios "saben que, según la incidencia en cada municipio y según la presión hospitalaria, tienen unas restricciones o se flexibilizan las medidas".



EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN

Al ser preguntado de las dosis que llegarán a la Región del laboratorio AstraZeneca, López Miras ha dicho estar "muy preocupado" con el plan de vacunación de Pedro Sánchez. "Y digo el plan de vacunación del presidente Sánchez porque lo anunció en solitario, como si fuera algo suyo, y sin contar con las comunidades autónomas", ha lamentado.

Ha criticado que, en más de un mes de vacunación, a la Región solo han llegado 76.000 vacunas. "Para que se haga una idea, durante los cinco primeros días de la pasada campaña de la gripe, en la Región de Murcia se vacunaron 130.000 murcianos", ha recordado. Por eso, ha demandado la llegada de más vacunas, y cree que es importante que el Ministerio autorice ya iniciar la vacunación de las personas mayores de 80 años, que son los más vulnerables que están en sus casas.

Ha ensalzado que la Región fue la primera comunidad en poner las dos dosis a todas las residencias de personas mayores y a todas las residencias de personas con discapacidad, y esta semana será también la primera autonomía en concluir la administración de las dos dosis a todo el personal sanitario de primera línea.



CONSEJO INTERTERRITORIAL

Al ser preguntado por el Consejo Interterritorial de Salud que tendrá lugar este miércoles, ha señalado que al incidencia está ya bajando y ya no "procede" pedir lo mismo que hace tres semanas, cuando la Región solicitó medidas comunes para poder adelantar el toque de queda.

Así, esta semana va a pedir que el Gobierno central haga gestiones con la UE para que lleguen más vacunas, que autoricen la vacunación de los mayores de 80 años que "es primordial" y que el Gobierno de España "tome ya medidas ante las nuevas variantes del virus".

"Estamos muy preocupados ante las nuevas variables del virus, como la británica, la brasileña o la sudafricana, cuya capacidad de expansión es mucho mayor que las variantes que teníamos hasta ahora", según López Miras, quien advierte que, si antes se descontrolaba la transmisión del virus en cuestión de días, ahora será "en cuestión de horas".

Así, cree que el Gobierno central tiene que permitir a las comunidades autónomas "mecanismos más ágiles antes estas nuevas variantes que son desconocidas pero que, según nos transmiten los científicos, son más contagiosas", explica.



SEMANA SANTA

En cuanto a la Semana Santa, ha reconocido que "tenemos asumido" que no habrá vacaciones. Además, cree que los responsables públicos "tenemos que transmitirlo a la sociedad para que no se generen falsas expectativas". Y es que, añade, "no puede haber Semana Santa como la ha habido hasta ahora, y no puede haber celebraciones ni procesiones, porque decir otra cosa es generar falsas expectativas".

Además, le preocupa que "hacer que la sociedad sienta que la situación está mejorando y puedan relajar las medidas de prevención". Ha advertido que "todavía quedan meses muy duros para luchar contra el coronavirus" y "solo lo vamos a conseguir con medidas de precaución, con prudencia y con vacunación".



DIMISIÓN DE VILLEGAS

Al ser preguntado por el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, que dimitió por la polémica generada por su vacunación, ha recordado que es un profesional sanitario de "reconocido prestigio" y cree que ha hecho una "buena labor" durante estos diez meses.

"Tomó una decisión interpretando ese protocolo, entendió que, una vez que estaban vacunadas todas las residencias, centros de personas con discapacidad y sanitarios de primera línea, debían de proteger que no se generaran brotes en todo el personal del departamento de Salud", según Villegas.

Por este motivo, recuerda que "se procedió a la vacunación del servicio de limpieza, de los rastreadores y también a los sanitarios que forman parte de la dirección del departamento de Salud; asumió la responsabilidad por esa decisión y presentó la dimisión".



CASO BÁRCENAS

Respecto a los juicios pendientes del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, el también presidente del PP de la Región de Murcia ha querido valorarlo "más allá de la oportunidad del señalamiento de este juicio" porque "casualmente siempre que hay un proceso electoral hay algún procedimiento judicial".

Además, ha valorado la situación "más allá de que el ordenamiento jurídico español permita como estrategia de defensa a aquellos procesados mentir, y que el señor Bárcenas esté ya procesado y cumpliendo condena por haber cometido actos delictivos".

"Nosotros nos sentimos tremendamente enfadados, molestos e indignados", según López Miras. "Y cuando digo nosotros, me refiero a la generación que estamos ahora mismo en la dirección del PP: el señor Casado, el señor García Egea o yo mismo", ha precisado.

"Somos personas que, cuando sucedieron estos hechos de los que acusa Bárcenas, ni siquiera estábamos en el PP y no nos dedicábamos a la política", según López Miras. Por tanto, ha reconocido que "os sentimos incómodos hablando de este tema; no nos gusta que se nos pueda relacionar con este tipo de personas y con este tipo de actuaciones".

"Porque no tenemos nada que ver con esto, porque hemos llegado precisamente al PP y a la política para desterrar estas prácticas", según López Miras, quien cree que "poco más podemos hacer más allá de condenar, reprochar y perseguir estas actuaciones".