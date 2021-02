José López: "Cartagena ha sufrido desde siempre el etnocidio del Gobierno regional"

Sólo la fusión de fuerzas políticas, PP, PSOE (hoy concejales no adscritos al desobedecer a su Ejecutiva) y Cs, logró frustrar las aspiraciones de MC de volver al Gobierno de Cartagena en 2019. Entonces se justificó este acto político rebelde y sin precedentes en pos de la estabilidad y contra la «amenaza del autoritarismo» de José López. Casi un año y medio después, el líder de MC, condenado recientemente por coacciones a un funcionario, asegura que será alcalde en 2023 y que su partido entrará en la Asamblea con varios escaños.

Se cuenta que cuando se le propuso al poeta Rainer Maria Rilke que hiciese terapia de psicoanálisis, este respondió: ´Temo que, si me quitaran los demonios, también perdería a mis ángeles'. Algo parecido a esta idea recorre el ánimo de muchos seguidores del líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Cartagena, José López, cuando explican cualquiera de los numerosos incidentes en los que se ha visto envuelto este concejal de la oposición, alcalde de Cartagena entre 2015 y 2017. En cualquier caso, no parece que le pasen factura a la vista del extraordinario respaldo social que conserva en la ciudad portuaria según los últimos barómetros.

En menos de un año ha recibido dos condenas, una por un delito leve de maltrato en grado de tentativa, y otra por un delito leve de coacciones.

Siendo las condenas leves, lo que antes no era delito sino falta, usted sinceramente, y perdóneme la pregunta, ¿cree que el tratamiento que los medios le están dando, incluso los públicos, es un tratamiento leve o es el tratamiento de un asunto gravísimo? Según me informan, he estado en toda la parrilla informativa...

Cualquier cargo público condenado, por la razón que sea, es algo que interesa al periodismo.

Pues ahora se lo voy a desmentir y le voy a demostrar que eso que usted dice no es realmente cierto. No han faltado titulares y críticas por esos 360 euros de multa que me han puesto, de hecho, me está usted preguntando, por lo que sigue fresco, pero ningún medio ha publicado que Castejón y Arroyo, el Gobierno de ambas, tiene dos condenas firmes, (las mías no lo son todavía), por vulneración de derechos fundamentales, en dos asuntos como el IBI o el contrato del agua que suponen al año más de 100 millones de euros a los cartageneros. Se ve que esas condenas firmes y esos desorbitados importes no son noticia, o que intentan entre todos silenciarlo. Sin ánimo de ofender, perdóneme usted, pero hace mucho tiempo que los medios son sólo de comunicación y no de información... La información es otra cosa.

¿Cómo valora esas decisiones judiciales?

En MC se asumen y se cumplen desde siempre las sentencias, pero en sus términos y esto son dos multas, en ningún caso inhabilitación, que es lo que les gustaría a los partidos que forman ´la trinca' y a sus jefes de Murcia, que ven que no aguantan la comparación con un partido que está lejos de ser una organización política o criminal al uso como los partidos tradicionales condenados por la justicia... Uno con sentencia firme y condenado como banda criminal como el PP y el otro trufado de golfos y sinvergüenzas; el señor Guerra y su hermano se han quedado en nada con lo que ha venido después. La única gestión de PP y PSOE en Cartagena es seguir tejiendo con limosnas sus redes clientelares.

Desde PP y PSOE hemos escuchado que, si usted perteneciera a estos partidos, con sus códigos éticos, sería expulsado.

¡Hombre! El PP sobre todo nos tiene muy acostumbrados a ver cómo cumple sus propios estatutos. Aquí, el pacto antitransfuguismo lo está cumpliendo a tope. Por favor, si viviéramos en un país serio esa banda criminal estaría fuera de la política. No pueden decir que el señor Casado no tiene nada que ver con Bárcenas y Rajoy, ¡milita en la misma banda que esos señores! Igual que a día de hoy está prohibido el nazismo debería estar prohibido el ´partidopopulismo', si no por las mismas razones sí por similares consecuencias.

¿Se siente usted maltratado por la prensa regional?

Las preguntas retóricas reciben respuestas retóricas: Me siento muy bien tratado, sobre todo en el apartado de los horóscopos, ahí es donde mejor me tratan.

¿Cómo ve la gestión regional y municipal en la lucha contra la pandemia?

En líneas generales, el Gobierno regional y local están sólo a verlas venir, sin ideas y sin corazón para ponerse en el lugar de los sanitarios, de las empresas y de todos los afectados por la pandemia. En cuanto a la vacunación, su gestión se limita a colarse ellos y sus familiares, despreciando el protocolo estatal y lo que es peor, despreciando a los ciudadanos a los que tratan, a todos, como siervos.

En Cartagena hemos sufrido el etnocidio del Gobierno regional de cualquier color y desde siempre, pero tener el Hospital del Rosell desde hace casi un año cerrado en vez de tenerlo abierto referenciándolo exclusivamente para covid? Considero que debería ser tratado como un delito de lesa humanidad. Hay cientos de pacientes y sanitarios que han tenido que sufrir la enfermedad e incluso la muerte porque nuestro Gobierno no ha sabido ni tan siquiera copiar a Ximo Puig o a Ayuso, que han tenido la decencia de hacer hospitales ad hoc para el virus. Hoy en día nos podemos encontrar con pacientes de cáncer que a los pocos días mandan a su casa, con el cáncer y con covid.

Ha propuesto usted prohibir el alcohol cuando los índices de transmisión sean altos.

Nos duelen los oídos de escuchar que los incívicos comportamientos de los usuarios de la hostelería (jóvenes y no tan jóvenes) van ligados directamente al aumento del contagio. También, hace unos días, escuchamos al Gobierno regional decir que el 78 por ciento de los contagios eran achacados al ocio ligado a la hostelería; ojo, la hostelería no es la culpable sino el ocio. Si en un centro comercial puede incluso existir ahora más aforo que en un centro histórico plagado de bares y cafeterías; ¿cuál es pues la variable que hace que nos comportemos relajadamente en actividades vinculadas a la hostelería y no en otras actividades públicas? El consumo de alcohol.

No descubro nada si digo que esta sustancia nos desinhibe y nos hace bajar la guardia, por lo que una hostelería sin alcohol en vez de una hostelería cerrada es el menor de los males, por no decir la solución para el hostelero, los trabajadores, los proveedores, y también para los usuarios, en tanto que servicios. Con las dos primeras cervezas me bajo y me subo la mascarilla, con la tercera se me olvida quitármela o ponérmela en algún paso, y si llego a la cuarta, posiblemente pierda la mascarilla. No es una ley seca, porque cualquier de nosotros podría seguir ingiriendo alcohol en casa.

¿Por qué no se ha convocado el Consejo de Salud del Área II?

No lo podemos entender.

En San Esteban se ha creado el Comité Covid donde se tratan todos los temas relativos a la pandemia y del mismo egresan todas las medidas que se publican en el BORM y que estamos obligados a cumplir, pero nos falta ese espacio donde las administraciones nos detallan el cómo y el porqué de las decisiones y su aplicación en el Área de Salud II, que tiene unas característica singulares, sobre todo con respecto al Área I, la de la ciudad de Murcia. A día de hoy, los cartageneros no conocemos la situación real de nuestros hospitales, y lo que nos tememos es que nos estén escondiendo datos que deberíamos saber.

¿Teme que la pandemia frene reivindicaciones históricas de Cartagena, como la provincia?

No lo creo, el pasado miércoles 3 de febrero un colectivo se manifestó en la puerta de la Asamblea por el vigésimo cuarto aniversario de la quema de la misma. La reivindicación no está muerta, seguirá ahí hasta el día en que nos devuelvan lo robado. Lejos de perder importancia, la pandemia está demostrando que esas reivindicaciones son más actuales y necesarias que nunca. Es necesario romper cadenas y quitarnos a ese carcelero que es y que han sido todos los que han morado en San Esteban.

¿Se sienten fuertes de cara al 2023? ¿Seguirán trabajando por aunar voluntades comarcales y llegar a la Asamblea?

Estamos cada día más fuertes, gracias a Dios y pese a la publicidad falaz, que no me afecta porque a Pepe López lo conoce en Cartagena hasta el tato.

Llegaremos en 2023 a la Asamblea para representar a Cartagena y a otros 43 municipios y que así deje de ser el parlamento de la Comunidad Autónoma de la ciudad de Murcia para ser el de la Región. Lo rozamos la vez pasada, en las próximas le puedo asegurar que vamos a ocupar varios asientos, varios escaños de la Asamblea. Igual que decían los romanos: ´Aníbal ad portas'; ahora podemos decir: los cartageneros ad portas (están a las puertas) y no nos pueden parar.