Tirar piedras desde un puente a los coches, gamberradas que nunca llegan a los tribunales

La Policía Local de Alcantarilla identificaba hace unas semanas a una docena de menores de edad que fueron sorprendidos cuando lanzaban desde un puente de la localidad limones a los vehículos que circulaban por la carretera que pasa debajo.

En concreto, los hechos tuvieron lugar en el puente del Camino de la Voz Negra. Fueron los propios conductores quienes avisaron a los municipales: había un grupo de personas tirando cosas a los coches, con el consiguiente riesgo que eso conlleva.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que encontraron allí a los sospechosos, todos menores de edad. Se identificó a una docena de ellos, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, por lo que, de iniciarse un procedimiento judicial por sus acciones, sí serían imputables. Pero no se inició proceso alguno, apuntan fuentes policiales.

Hace tiempo que en la Fiscalía de Menores no entran asuntos de esta naturaleza, indican fuentes judiciales. Las razones son diversas, aunque no significa que no estén sucediendo este tipo de gamberradas: distintas Policías Locales de municipios de la Región confirman que reciben avisos de estas conductas, pero que, sin denuncia, o sin daños, poco se puede hacer.

Solamente se judicializa el caso si acontece una desgracia. En 2015, la Audiencia Provincial de Murcia condenaba a los padres de los niños que en 2012 lanzaron piedras desde un puente sobre una autopista de Murcia y causaron la muerte de una persona que iba de copiloto en un coche por la zona. Los padres de los tres menores fueron condenados a indemnizar a la familia del difunto con 163.000 euros.

Desde un puente de esta vía, tres menores lanzaron una piedra de grandes dimensiones que atravesó la luna del automóvil y mataba al pasajero. La sentencia estimaba que los padres tenían la obligación de extremar sus deberes de vigilancia y control para con sus hijos, menores.

La mayoría de edad penal está en España en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 ya se pueden exigir responsabilidades a las personas. Pero los menores de 14 están exentos de responsabilidad por los delitos que cometen, ya que la ley considera que, en esos casos, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar.

«Lo hacen por llamar la atención: lo que hay detrás de eso es una especie de complejo de inferioridad, haciendo eso se reivindican en que son los amos», opina la terapeuta Carmen Mª Mayor. «Muchos son de familias desestructuradas», añade.

«Precisamente por ser inimputables, les da igual, se ríen de la Policía, saben que no les va a pasar nada», hace hincapié.

Explica el abogado murciano José Antonio López Jiménez que «el motivo por el que dichos asuntos no llegan a la Fiscalía obedece a que, al estar relacionados con la seguridad vial, hay aseguradoras de por medio y la inmensa mayoría de las pólizas cubre los daños en cristales, por lo que no se reclaman en los juzgados».

«Eso no quita que, cuando ocurra una desgracia y fallezca una persona, el asunto sí se judicializa: si el menor tiene 14 años puede ser condenado a la medida de internamiento en régimen cerrado», detalla.

«Ahora bien, si tiene 13 años, el juicio únicamente se desarrolla para determinar la responsabilidad civil que tienen que asumir los padres que ostenten la patria potestad», comenta.

El letrado cree que «dada la evolución, el acceso a las nuevas tecnologías y el conocimiento que cada vez con más temprana edad tienen los menores hoy en día, la edad límite para ser inimputable debería fijarse en los 13 años, en lugar de los 14 años». «Como hemos explicado, hoy en día, tienen la suficiente madurez para conocer la ilicitud de sus actos», tiene claro López Jiménez.