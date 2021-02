Los restaurantes podrán repartir comida a domicilio hasta las 00.00 horas en la Región

Los restaurantes y bares de la Región de Murcia podrán seguir funcionando más allá de las diez de la noche, hora del toque de queda, solo para repartir a domicilio. La Consejería de Salud da así el visto bueno a una petición de la Consejería de Turismo y permite desde esta mismo noche a la hostelería seguir trabajando en los locales hasta medianoche, hora en la que deberán cesar la actividad comercial.

El servicio presencial de atención al público en los locales comerciales deberá suspenderse a partir de las 20.00 horas, como hasta ahora, pero la Comunidad permitirá seguir funcionando a los locales que preparen comidas más allá de las diez de la noche, atendiendo así a una demanda que las patronales del sector venían reclamando desde hace días y que reclamó Ciudadanos. Los servicios jurídicos de la Consejería de Salud han autorizado esta entrega a domicilio hasta medianoche.

Las patronales Hostemur y Hostecar ya han comenzado a contactar con ayuntamientos y cuerpos de Policía Local para informarles de las novedades aprobadas hoy por Salud y para que no multen a los hosteleros si continúan trabajando más allá de las diez de la noche. Sí destacan que desde las 20.00 horas y hasta las doce los clientes no podrán ir a recoger la comida al local de forma física, ya que sigue vigente la limitación nocturna de movimientos.