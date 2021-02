Las escuelas de idiomas piden pasar a online ante el absentismo en sus clases

Hay que saber diferenciar entre lo que son las enseñanzas obligatorias y las no obligatorias, porque cambia el perfil del alumno y no se pueden poner los mismos condicionantes para impartir clases a unos y a otros, y menos en plena pandemia. Esta reflexión la firman los equipos directivos de las escuelas de idiomas de la Región de Murcia, cuyos centros están sufriendo estos días y durante todo el mes de enero una importante tasa de absentismo en sus aulas debido a la preocupación por el coronavirus.

Los profesores llegan a presentarse en las aulas con uno, dos, tres o incluso con ningún alumno para impartirles clases. Esto ha generado en las últimas semanas una acción conjunta entre las escuelas para tomar cartas en el asunto y reclamar a la Consejería de Educación que autorice un cambio en el modelo de enseñanza para pasar de semipresencial a online por los efectos que la pandemia estaba y está teniendo en la enseñanza de idiomas, una enseñanza de Régimen Especial que no es obligatoria.

La respuesta de la Consejería, y de forma reiterada, ha sido que no, que se mantiene el criterio de presencialidad en las aulas con un modelo híbrido entre formación física y online para reducir la ratio de alumnos por clase. Esta decisión parte de la comisión mixta formada por la Consejería de Educación y de Salud, «que evalúa permanentemente la situación y establece los criterios técnicos y las medidas que se deben adoptar en todos los centros de enseñanza», señala el departamento dirigido por la consejera Esperanza Moreno.

El pasado 22 de enero el claustro de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Murcia enviaba a la Consejería de Educación un escrito en el que solicitaba autorización para aumentar la proporción de videoclases impartidas desde el centro cuando lo requieran las necesidades del alumnado adulto y el buen desarrollo de las programaciones didácticas. Pocos días después, a preguntas de esta redacción, la consejera Moreno aclaraba que la decisión de mantener la semipresencialidad se basaba en criterios sanitarios y que esta estaba refrendada por la comisión mixta de consejerías. «No se ha producido ningún contagio en las aulas. De hecho, esta sugerencia viene dada por la sede de Murcia y no ha sido refrendada por ninguna otra sede», aclaraba la consejera.

Este punto no sería cierto, ya que, por ejemplo, la escuela de idiomas de Molina de Segura, con extensiones en Cieza, Archena, Jumilla y Yecla, solicitó la misma petición que Murcia hace varias semanas ante la preocupación de los alumnos por la incidencia del virus en la Región en esta tercera ola. Por otra parte, desde la EOI de Lorca señalan que el posicionamiento es conjunto y extensivo a todas las escuelas regionales (seis en total), y que «no existen fisuras» en este aspecto. «Queremos trabajar en las aulas, cumplimos con todas las medidas de seguridad, las clases son seguras, pero no podemos luchar contra lo que piden los alumnos», señala su director Andrés García. «Hay alumnos que están jubilados, otros con patologías, otros estudiantes son personal sanitario... Cada semana tenemos llamadas de rastreadores para aclararnos qué personas no pueden asistir al centro y así acabamos haciendo de policías».

Los directores son compresibles con la postura de mantener el criterio de presencialidad porque sus enseñanzas están configuradas para impartirse en este modelo. Pero los contagios, las cuarentenas por contacto estrecho, el miedo a infectarse, el cuidado de personas mayores o afectadas por la covid y la desmotivación por las medidas restrictivas de movilidad como el confinamiento municipal o el toque de queda han acabado por mermar y mucho las escuelas de idiomas. Esta postura también fue reflejada por el centro de Murcia, el que más alumnos acoge.

«La Consejería no nos da el respaldo que quisiéramos. Apuestan por una presencialidad pero intentamos hacerles ver que tenemos alumnos adultos, con trabajos diferentes, expuestos en varios lugares a lo largo del día, que son de municipios distintos y no del mismo barrio como ocurre con los colegios o institutos», explica la directora de la EOI de Molina, Encarna Espinosa. «No somos partidarios de la enseñanza online, pero tenemos que amoldarnos a las circunstancias».

Alternativas

La Federación de Enseñanza de las Comisiones Obreras de la Región de Murcia incidió en la preocupación que trasladaban los centros no solo de enseñanza de idiomas sino de otras como educación para adultos, Bachillerato nocturno o de ciclos de Formación Profesional a distancia ante los problemas de absentismo que se están produciendo entre el alumnado. «La propuesta de docentes y alumnado es permitir a los centros flexibilizar el recurso a la docencia telemática para determinadas enseñanzas», explica Nacho Tornel, responsable de la Federación, quien detalla que en los últimos días las escuelas de idiomas están notando especialmente este problema.

El sindicato reclama a la Consejería de Educación una atención específica a este problema de absentismo, mediante medidas que permitan poner en marcha soluciones factibles que no suponen ninguna traba a la actual planificación del trabajo ni a la programación de estas enseñanzas no obligatorias.