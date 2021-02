Sorprenden a 10 adolescentes haciendo una fiesta ilegal en un hotel de Murcia

La Policía Local de Murcia sorprendió este lunes a una decena de adolescentes que estaban realizando una fiesta ilegal en la terraza de un hotel del barrio de Santa Eulalia, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron cuando una dotación de las unidades de Barrios observó que este grupo de menores estaba incumpliendo la normativa para frenar la pandemia de covid-19, al superar el número de personas no convivientes permitido en una reunión.

Los agentes acompañaron a los menores al instituto donde cursan estudios e informaron a sus progenitores del incumplimiento de las normas anticovid.

No se procedió al arresto de ninguno de los adolescentes. En el caso de que se tramite algún tipo de sanción económica, serían sus padres los que tendrían que hacerle frente.

Desde la Policía, al igual que desde las autoridades sanitarias, volvieron a insistir en la importancia de evitar este tipo de reuniones, que no están permitidas por la normativa que dictó López Miras. Se insta a los jóvenes a que lleven cuidado para no contagiarse y principalmente para no contagiar a sus mayores.