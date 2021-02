Los hoteles, sin planes para las vacaciones

Los hoteles de la Región no hacen planes para Semana Santa, por ahora. La gravedad que ha adquirido la tercera ola de la pandemia en la Región y en la mayor parte de las comunidades impide confiar en una recuperación de la movilidad suficiente para hacer previsiones para dentro de dos meses. Sin embargo, la presidenta de la asociación de hoteles de la costa (Hostetur), Soledad Díaz, tiene claro que si para entonces existe alguna posibilidad de realizar escapadas a la playa, «este año no será un capricho, sería una necesidad».

En las ciudades el panorama resulta aún más negro, dado que sin procesiones no cabe «ninguna esperanza hasta que la situación sanitaria permita que haya movilidad», según apuntaba el presidente de la Asociación de Hoteles de Hostemur, Juan Carlos García.

Los representantes empresariales no comparten las previsiones que este lunes hacía la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien afirmó que confía en que la distribución de la vacuna contra el coronavirus permita volver a planear viajes para Semana Santa.

«Esperanzas, pocas, por no decir ningunas», aseguraba Juan Carlos García, a la vista de los impedimentos que existen en este momento, con un confinamiento perimetral que bloquea los movimientos entre municipios. Juan Carlos García explicó que en este momento está abierto el 75% de los hoteles de las ciudades, aunque «la ocupación es muy baja», dado que solo se mantienen los desplazamientos por motivos laborales.

Por su parte, la presidenta de Hostetur avanzó que algunos hoteles no se plantean abrir sus puertas hasta el mes de mayo, aunque ella no pierde la esperanza de que se produzca una mejoría en las cifras de los contagios que permita realizar escapadas a la playa desde otros puntos de la Región y desde alguna comunidad autónoma cercana. «Si se puede, la gente va a salir: es una necesidad, no es un capricho».

La presidenta de Hostetur se lamenta de que «un año después del inicio de la pandemia estamos peor». A dos meses de la Semana Santa, que se celebrará entre los últimos días de marzo y los primeros de abril, confía en que vaya aumentando el porcentaje de personas vacunadas. «A ver cómo va evolucionando la situación», apuntaba. En cualquier caso, da por hecho que, si es posible viajar para entonces, «sería una Semana Santa muy atípica y muy doméstica, con desplazamientos cortos y sin turismo extranjero».

Ante la gravedad de la situación actual, Consumur «desaconseja contratar viajes de Semana Santa, a pesar del anuncio 'optimista' de Reyes Maroto». Recuerda el elevado número de reclamaciones que registró el sector turístico desde que se desencadenó la crisis sanitaria y «recomienda no contratar viajes para Semana Santa». Su consejo es esperar a «la época estival, dado que todavía es muy pronto para saber cuándo y a dónde se podrá viajar. Pagar un viaje supone asumir un riesgo», advierte Consumur.