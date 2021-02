Los concejales de Vox en Cieza son denunciados por acoso laboral

Un trabajador del grupo municipal de Vox en Cieza ha denunciado que sufrió acoso laboral por parte de los dos concejales de la formación política, Juan Antonio Piñera y María Dolores Carrillo, en su puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Esta denuncia la acabó presentando en el Consistorio, que finalmente abrió un expediente para aclarar el caso.

Según declaraciones del exempleado de la formación, el acoso al que fue sometido y por el que actualmente se encuentra en baja laboral, con tratamiento psiquiátrico, «se agravó cuando se iban a celebrar las elecciones internas de Vox en la Región de Murcia; ya que yo era partidario de José Ángel Antelo y los concejales de Alfonso Galdón».

Sin embargo, J.J.P., iniciales del antiguo cargo de confianza de la formación conservadora, subraya que desde el inicio de la legislatura fueron a por él: «Todo parte de la ambición y ocultación de Juan Antonio Piñera». En este sentido, incide en que el líder local de Vox, en una reunión con los afiliados, les dijo que lo que se proponía era un cargo con dedicación parcial (liberación al 50%) para tener un funcionario de empleo y que debíamos elegir a uno. Y así se hizo y me eligieron a mí. Pero no dijo toda la verdad. Al partido, por tener dos concejales, le correspondía la posibilidad de un cargo con dedicación completa (liberación al 100%). Sin embargo el portavoz quería ofrecer media liberación para un funcionario de empleo porque su intención era quedarse la otra media para él sin haberlo consensuado con los afiliados, ya que había pactado con el Gobierno local que serían dos medias liberaciones. Su engaño se fue al traste cuando en el Pleno donde se aprobaba la subida de sueldos de los ediles Vox votó en contra (él nos había intentado convencer de que votáramos a favor pero los afiliados no estuvimos de acuerdo). Entonces, el Gobierno modificó lo acordado y otorgó un cargo con dedicación completa al 100%, que acabó correspondiendo a la figura del funcionario de empleo».

El denunciante considera que desde entonces la actitud de Piñera hacia él cambió: «Comenzó el acoso hacia mi persona, con el consentimiento, por omisión, de María Dolores Carrillo, la otra edil». J.J.P. expresa que el acoso se manifestó también a través de insultos, injurias, tratos degradantes y acusaciones falsas sobre su persona: «Fui espiado; recibí mensajes anónimos vía telefónica por mi cometido en el Ayuntamiento con el objeto de sentirme culpable; me hicieron trabajar durante mis vacaciones y fuera del horario laboral; y fui acusado por el portavoz de ser un infiltrado delante de los afiliados». Por su parte, Juan Antonio Piñera, concejal y líder de Vox en Cieza, ha declinado hacer declaraciones.