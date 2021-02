Damián Mora Tejada: Un coleccionista de emociones granas

Damián Mora Tejada, ilustre aficionado del Real Murcia -era el abonado 309- y abogado de profesión, ha fallecido en Murcia a los 65 años de edad. Persona afable, conciliadora y, sobre todo, humana, no ha podido superar una operación a la que fue sometido hace solo unos días y que ha provocado su muerte repentina, cuando nadie lo esperaba y sus amigos, entre ellos Pedro Luis Sáez, aguardaban para poder tomar un día un café y debatir sobre el futuro del club de sus amores.

Mora, que era socio del Real Murcia desde la infancia, que acudía al campo de la mano de su padre y de su abuelo, tenía tres hijos, Antonio, José y Carmen. Pero también dejó otro legado en forma de libro, elaborado desde el amor por unos colores. Su título, Corazón grana. Crónica de cuatro generaciones y un centenario salió a la luz en diciembre de 2007. En él plasmó todo el amor, tanto de él como de su familia, hacia un club que vio en todas las categorías. A temprana edad comenzó a coleccionar cromos y fotografías relacionadas con el equipo. No dudó en viajar hasta donde hiciera falta para conseguir una simple imagen, como el día que cogió el coche y se fue hasta Cabra, en Córdoba, para visitar una feria. A su mujer le echó una mentira piadosa, ya que le dijo que se iba a Madrid a un negocio. Y es que Damián, Manín para los amigos, que los tenía por legión, era como un niño cuando se trataba de conseguir objetos del club de sus amores. «A lo mejor no es políticamente correcto decir que colecciono cromos, pero no soy el único», decía en una entrevista publicada en este diario en 2010, donde también confesó que no solo tenía de fútbol, ya que también era un apasionado de Bonanza y Tintín. La afición le vino de su niñez porque era tradición en el barrio de Santa María de Gracia, donde pasó su infancia, que los pequeños jugaran con los cromos.

Administrador concursal

Manín no solo fue un socio fiel, ya que también fue clave en la supervivencia de la entidad durante el concurso de acreedores del club. Fue nombrado por la juez administrador concursal, colaborando de forma decisiva a la salvación del Real Murcia en un momento clave de su historia.

Un libro grana hecho con el corazón tituló mi compañera Ángela Moreno el reportaje que le hizo en 2007 con motivo del lanzamiento de su libro, que hace un recorrido ameno por la historia del club y de la ciudad. Y es que Manín puso todo el corazón en su obra, como lo puso durante toda su vida en hacer felices a los demás, a los que siempre regalaba una sonrisa, como ese obsequio que realizó a La Opinión y sus lectores, cediendo su archivo documental de forma desinteresada para poder elaborar un serial sobre la vida de futbolistas que habían dejado huella y que se publicó con motivo del centenario del club. Por ello, Damián Mora siempre estará entre nosotros.