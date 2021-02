Unos 2.000 grandes dependientes seguirán a la espera para ser vacunados

Unos 13.750 grandes dependientes de la Región de Murcia que no están en residencias deberían ser vacunados en las próximas semanas, pero entre estas personas más de 2.000 no podrán ser vacunadas en la Comunidad en la primera fase al no haber sido aún valoradas ni tener un certificado de Grado III de dependencia, ya que se encuentran en lista de espera, según un informe publicado ayer por la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En concreto, en la Región son 2.011 las personas que todavía no han sido valoradas por el Gobierno regional, según el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. A nivel nacional unas 32.000 personas no podrán ser vacunadas por encontrarse en esta misma situación.

Por otra parte, desde esta entidad aseguran que en el protocolo del Ministerio de Sanidad no se incluye a las 16.000 personas dependientes severas o de Grado II de dependencia. A nivel nacional representan a más de medio millón de usuarios, «cuya vulnerabilidad es manifiesta», consideran.

Por otra parte, hay 7.895 personas murcianas con prestación económica para cuidados en el entorno familiar que tienen el más alto nivel de dependencia (Grado III). Estas personas dependen de la persona cuidadora no profesional que las atiende, que puede ser una o varias. Por lo tanto, hay 7.895 en la Región personas cuidadoras no profesionales que deberían ser vacunadas por estar cuidando a las personas grandes dependientes en el grupo 4 de la campaña de vacunación.

Esta cifra se eleva hasta 9.365 en la Región en el caso de las personas con dependencia severa. Desde la asociación resaltan que el 75% de las personas cuidadoras no profesionales que atienden a este colectivo vulnerable son mujeres y que en total en todo el conjunto del país son 133.679 personas.

«A estas personas se las deja al albur de que un médico acredite enfermedades que requieran apoyos para la vida diaria, como si el personal de medicina estuviese especializado en valoración de la dependencia, además de darles una nueva actividad que sobrecargue aún más su trabajo y sature, más si cabe, los servicios sanitarios en plena pandemia», señalan desde la asociación estatal.

Sanidad estudiará incluir a los diabéticos en el siguiente grupo

Las personas que sufren de diabetes han solicitado al Ministerio de Sanidad estar en el siguiente grupo de vacunación contra el coronavirus al considerarse un colectivo de riesgo «por desarrollar complicaciones ante una posible infección». El presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), el murciano Juan Francisco Péran, señaló a LA OPINIÓN que en la reunión que mantuvieron con la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, se acordó que el Ministerio de Sanidad analizará y estudiará esta posibilidad.En la Región de Murcia hay unos 180.000 usuarios afectados por la diabetes y a nivel nacional son unos seis millones de personas, según el propio Perán. El presidente sostiene que el 80% de los afectados pertenecen al grupo de personas con diabetes tipo 2, que tienen asociadas otro tipo de patologías: «Tienen bastante riesgo si contraen la covid, porque pueden presentar varias complicaciones. Como colectivo tenemos que manifestarnos porque necesitamos la vacuna.Aparicio nos dijo que le transmitiésemos la solicitud por escrito y ahora nos encargaremos de hacer un seguimiento prácticamente a diario para seguir insistiendo y para que nos tengan en consideración». Desde FEDE trasladaron también a Aparicio varias peticiones en materia de mejora de la atención y calidad de vida de todo el colectivo de personas con diabetes al que representa, algunas de ellas marcadas, directa e indirectamente, por el contexto de la actual crisis sanitaria generada por la covid.