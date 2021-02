Cuatro viajes diarios a Madrid cuando el AVE llegue a Murcia

La línea de alta velocidad que desde ayer conecta Orihuela y Elche con Alicante y Madrid, y que en un futuro Murcia se sumará al trayecto ferroviario, tendrá una frecuencia de dos servicios diarios por sentido, pero posteriormente está previsto un incremento de una frecuencia más por sentido y en el escenario final se prevén cuatro frecuencias por sentido. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la línea del tren de alta velocidad (AVE) que se estrena entre Madrid con Elche y Orihuela (Alicante), con una duración de 2 horas y 22 minutos por trayecto a una velocidad de 300 kilómetros por hora.

En torno a 90 viajeros fueron la suma de los dos trenes que partieron con puntualidad y sin incidencias desde cada punto de la línea.

La presentación pública de este tramo perteneciente al Corredor Mediterráneo y que tendrá continuidad en un futuro a las ciudades de Murcia, Lorca y Almería estuvo presidida por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, junto con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el presidente valenciano, Ximo Puig, y el Secretario de Estado de Transportes, el murciano Pedro Saura.

Una parte de los pasajeros tenía origen o destino Elche u Orihuela, y otra de las cercanas ciudades de Murcia y Cartagena, con las que Renfe ha establecido una conexión para cada servicio a través de unos trenes lanzadera gratuitos a partir de unidades Talgo de la serie 6. Para la futura llegada en alta velocidad a la Región de Murcia, Adif AV continúa las obras de integración y soterramiento del trazado ferroviario en la capital murciana.

El ministro Ábalos señaló que el conjunto de la línea Monforte del Cid-Elche-Orihuela-Murcia «está ejecutado al 95%», que la llegada del AVE a Murcia «está cada día más cerca» y que el Gobierno ha pensado que el ferrocarril «no será divisorio de la ciudad». En la misma línea, subrayó que el compromiso del Gobierno Central con el Corredor Mediterráneo es «serio» y se fundamenta en «hechos, avances tangibles para la ciudadanía y en presupuestos». Asimismo, ha recogido en su intervención que el mismo trazado que «utilizarán los habitantes de Elche y Orihuela será el que usarán, y conectará en un futuro cercano, a los tres millones de ciudadanos de Murcia, Cartagena o Almería para trasladarse a Madrid o Valencia o Barcelona».

Desde la Región, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga respondía que no hay nada que celebrar en la comunidad «y es un poco más doloroso todavía cuando técnicamente podría ser en Murcia (el acto de ayer). Las vías están construidas, llegaron a estar hasta los andenes donde tendrían que llegar los trenes y, si no es así, es porque así lo ha decidido el Gobierno en una decisión política, no técnica, que perjudica a todos habitantes murcianos y que nos deja en la puerta la alta velocidad».