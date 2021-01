El colectivo LGTBI augura una "oleada de salidas del armario" tras la aprobación

El colectivo LGTBI de la Región augura una «oleada de salidas del armario» tras la aprobación de la Ley Trans estatal, ya que la tramitación de la nueva norma dará «visibilidad» a estas personas, «y eso es algo que empodera a la gente».

Sam recuerda que ocurrió algo parecido en la Comunidad tras la aprobación de la Ley de Igualdad de 2016 -aunque no llegó a implantarse-. Tanto es así, que en la actualidad hay alrededor de 80 personas en el Área Trans del colectivo No Te Prives, mientras que en 2015 ni siquiera existía este departamento. «Veremos más denuncias por parte del colectivo trans a las injusticias que sufren gracias a la nueva regulación», espera.

Desde el colectivo denuncian que hasta ahora siguen solicitando dos años de tratamiento y un informe de disforia de género para poder cambiar de sexo en el Registro Civil. La nueva ley busca la despatologización del colectivo. «Los médicos parecen no tener capacidad para discernir entre la disforia y la transgeneridad, que es la identidad de la persona. Como si por el hecho de ser trans, se estuviera loco. La transgeneridad no es un síntoma de una enfermedad mental ni una enfermedad mental 'per se'», afirma Sam. Del mismo modo, su compañera Zafiro está segura de que «para ser una persona trans no es necesaria una disforia de género». En este sentido, considera que «hay personas trans que no se sienten incómodas con su propio cuerpo» y, por tanto, no necesitan operarse ni hormonarse. «Es como si la disforia fuera la vara de medir para ver si una persona tiene derecho a ser trans. El transexualómetro», añade Sam.

También defienden la atención a menores trans que recoge la nueva norma y que protege a los niños cuyos padres se nieguen a aceptar el género de su hijo. «Es como si a un hombre cis (cuya identidad de género coincide con su sexo) le obligaran a vivir 18 años como una mujer. Le fuerzan a odiarse y a vivir un infierno», lamenta Zafiro.

Sobre el conflicto con el feminismo radical a cuenta de la autodeterminación de género, desde No Te Prives creen que «no entienden que el hecho de que un colectivo oprimido gane en derechos no significa que se los vayan a quitar a otras personas». Sam critica que «algunas mujeres basan el feminismo en la idea de que lo que hace que una mujer sea una mujer es su sexo», ya que precisamente «se lucha contra esa idea de reducir a la mujer a sus genitales». Y añade: «Si no puedes defender a todas las mujeres, deberías de replantearte el feminismo que estás haciendo».