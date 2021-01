Sefa Gómez (ESIC): «Es una jornada motivacional con la que aprender y disfrutar»

Sefa Gómez, Responsable de Admisiones de Grado del Campus de Valencia de ESIC Business and Marketing School

Sefa Gómez, Responsable de Admisiones de Grado del Campus de Valencia de ESIC Business and Marketing School

¿Qué es Generación ESIC y por qué se lleva a cabo?

Generación ESIC es una experiencia única, una jornada de orientación universitaria dirigida a aquellos alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Se pretende que a través de profesionales cualificados, tanto del sector del marketing, la empresa y el digital business, se muestre a los participantes cómo son los trabajos a los que ellos aspiran, para conocer el día a día de estos de primera mano. Es una jornada vivencial y de motivación, pero sobre todo para aprender y disfrutar.



¿De dónde surge Generación ESIC?

Esta es la sexta edición de Generación ESIC, que nace de la importancia que siempre le hemos dado a las necesidades del alumnado. A través de la orientación que ofrecemos a estudiantes preuniversitarios, veíamos que necesitábamos plasmar unas jornadas que conectara la realidad de las empresas con todas estas preguntas de los jóvenes.

¿Qué hay que hacer para asistir al evento?

Es muy sencillo. Basta con inscribirse en la web del ESIC: www.esic.edu/generacionesic. Debido a la situación que atravesamos en el último año, hemos tenido que optar por la realización online de la jornada, lo que va a permitir llegar a todas las casas y facilitar la conectividad con todos los usuarios.



¿Cómo se aborda el emprendimiento en Generación ESIC?

Para ESIC, como business school que lleva más de 55 años formando a profesionales de la empresa y el marketing, lógicamente no podemos perder de vista al emprendimiento. Por ello no podía faltar una mesa, llamada 'Emprende sin miedo', con la que se pretende facilitar la interacción y comunicación entre asistentes y ponentes, quienes van a hablar acerca de todas esas experiencias que les han llevado a crecer.

Al fin y al cabo ese es uno de los objetivos de la jornada, que el alumno pueda resolver algunas incertidumbres sobre profesiones que centran su atención.



¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los usuarios a lo largo de estos años?

Al principio cuesta cuantificar todo lo que una jornada como esta pretende transmitir, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que para los alumnos es toda una experiencia vital, una jornada no solo de orientación, sino también donde se identifican con los profesionales que participan.

Al final queremos que todo lo que los organizadores del evento vivimos, sobre todo la ilusión, lo puedan percibir los asistentes para que puedan mirar al futuro con esa misma ilusión.

Profesionales participantes en la jornada

Entre los ponentes de este año se encuentran profesionales de reconocidas empresas internacionales, entre los que destacan Esther Morell, Creative & Social Marketing Manager SEIB de Samsung; Ana Gómez, Head of Agencies ES y PT de Tik Tok; Alejandro Campos Ruis, Account Manager Amazon Web Services; Agnes del Olmo, planner estratégico y directora de cuentas de Pixel and Pixel Marketing and Design Solutions; Fátima Mrimou, ejecutiva de Cuentas en Pixel & Pixel o Paloma Cabral, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de McDonald's.

Además, tendrá lugar una mesa redonda enfocada al emprendimiento. Para derribar los mitos y leyendas en esta área, se contará con la presencia de Pedro Clavería, co-CEO y co-Founder en Playtomic; Luis Jiménez, co-fundador de Tipitent y Hugo Rodríguez de Prada, co-fundador de Grosso Napoletano.

Más sobre ESIC

Dirección: Av. de Blasco Ibáñez, 55, 46021 València, Valencia

Teléfono: 963614811