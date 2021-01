New Castelar College | Educación internacional con total seguridad

New Castelar College | Educación internacional con total seguridad

New Castelar College está completamente preparado para seguir ofreciendo la mejor Educación Internacional en todas las Etapas Educativas, a la misma vez que brinda la máxima seguridad tanto a alumnos y familias, como a su propio personal.





de cada uno de los estudiantes de la mano de un, se mantiene como la principal seña de identidad de New Castelar College. Esosse refuerzan ahora con la puesta en marcha de diversas medidas dirigidas a que el centro sea, como siempre, un espacio que salvaguarde el bienestar de sus miembros.

«Cuidar a la Comunidad Educativa en un contexto tan complejo como el actual, lleno de retos, forma parte de nuestro compromiso, garantizando la continuidad escolar de los alumnos para que situaciones disruptivas como la que vivimos con la pandemia por covid-19 interrumpan su vida lo menos posible. Ayudarlos a crecer y a afrontar las dificultades sin perder de vista sus metas, o verlas más lejanas, es muy importante en estos momentos. Tratamos de que ninguno de ellos pierda (o perdamos) esa sonrisa que ahora se refleja en los ojos. Lo conseguimos gracias a la implicación de todos afrontando cada día con determinación y dedicación», ha explicado la CEO del centro, María del Mar Sánchez.

El trabajo realizado en este sentido avanza en dos vías. Por un lado, reforzando el proceso de digitalización lo que permite asegurar, cuando sea necesario, una formación online y por streaming eficaz y adaptada a cada caso; y ya probada con excelentes resultados.









Por otro lado, aplicando todas las medidas de seguridad necesarias, a lo que contribuye de forma decisiva el servicio interno de Enfermería Pediátrica. A través del mismo, además de coordinar soluciones preventivas ante epidemias como la de la covid-19, se atienden emergencias diarias y se cubren las necesidades de cuidados puntuales, continuos y especiales, como el control de las alergias o el seguimiento de enfermedades crónicas.

Medidas de seguridad

Además, en esta línea y como medidas adicionales para el contexto actual, New Castelar College ha implantado el uso obligatorio de mascarillas, toma de temperatura diaria, ampliación de aulas y reorganización de horarios para mantener los grupos estancos en las áreas deportivas y de recreo; refuerzo del servicio de limpieza, instalación de estaciones higienizantes, nebulización semanal de clases y zonas comunes; o pruebas de detección de infección activa (PDIA) para el personal del centro.

A esto ayuda también contar con unas instalaciones modernas, amplias, luminosas, muy bien ventilada y punteras en cuanto a distribución y equipamientos. Todo ello, manteniendo la asistencia 5 días a la semana, ratio de 20 alumnos por clase y los estándares de calidad que lo han convertido en referencia educativa.

Apuesta por la Educación Internacional

New Castelar College realiza una apuesta por la Educación Internacional, que combina el currículo español, validado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el proyecto AERO, impulsado por el US State Department's Office of Overseas, acreditado por Middle States Association, permitiendo así la obtención de Bachillerato Español y High School Diploma (EE.UU).

En la última convocatoria, el 100% de sus alumnos superó la EBAU. De ellos, un 21% lo hizo con una nota superior a 13 y un 79% con una nota por encima de 9.



Más sobre New Castelar College

Calle Teruel, 47, 30740 San Pedro del Pinatar, Murcia, España