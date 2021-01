"Los que estudiamos Medicina no jugamos a ser médicos"

Felipe Coello, concejal de Salud y Deportes, aseguró ayer durante el Pleno del Ayuntamiento que no va a dimitir a no ser que sea el propio alcalde, José Ballesta, el que se lo pida. Coello defendió que «los que estudiamos Medicina no jugamos a ser médico y los que aprobamos la carrera somos médicos 24 horas al día». El concejal aseguró que ya ha vacunado a más de 400 personas «y nadie se ha quejado». También explicó que ha vacunado como responsable de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, no como voluntario, tras recibir un curso certificado el pasado 16 de enero por el jefe de vacunación municipal, José Luis Olivares.

Además, durante su intervención indicó que él decidió vacunar porque vio que el equipo del Servicio Municipal de Salud que dirige «necesitaba una ayuda». «Si vacuno, me debo vacunar. No me he saltado ningún protocolo», volvió a insistir.

Asimismo respondió al resto de portavoces que votaron a favor de su dimisión que lo que duele son las fotos que subió a sus propias redes sociales «vacunando y ayudando». «He hecho lo que tenía que hacer y lo tengo clarísimo», recalcó.

«No pienso dimitir. De todos los que piden mi dimisión, ninguno de ellos ha votado por mí. Los que sí lo han hecho saben muy bien quién soy y la transparencia que tengo a la hora de hacer las cosas», reconoció Coello, quien contó que incluso una prima suya de Canarias que es socialista también lo apoya. Asimismo defendió que existe un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que demuestra que «puede vacunar y trabajar en el servicio».