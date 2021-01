La UMU aprueba retomar los exámenes de forma presencial el lunes

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha aprobado en la reunión de este jueves retomar los exámenes de la convocatoria de enero de forma presencial a partir del próximo lunes, yendo en contra del criterio de los estudiantes de la institución y de la posición del ministro de Universidades, Manuel Castells, que pedía realizar las pruebas de forma online.

Más información Castells rompe con los rectores y pide exámenes online como los alumnos de la UMU.

En el primer punto del orden del día se ha debatido la modalidad en la que debían realizarse las pruebas a partir del 1 de febrero, tras el parón de dos semanas aprobado por el Consejo de Gobierno para intentar esquivar el pico de contagios de la tercera ola con una gran actividad en los centros de la institución. Ha existido casi unanimidad entre los miembros del Consejo al emitirse 42 votos a favor de realizar las pruebas de forma presencial, cuatro a favor de hacer exámenes online y una abstención. Han sido los representantes de los estudiantes quienes han votado en contra de la iniciativa al pedir exámenes online.

La Universidad tenía pendiente terminar la convocatoria de enero ya que el 60% de los exámenes de este periodo de evaluación todavía no se habían realizado, salvo aquellos que estaban programados como online desde un principio, que sí se han podido llevar a cabo estas dos semanas. El Consejo de Estudiantes de la UMU se posicionó ayer a favor de retomar estas pruebas de forma telemática para garantizar la seguridad de los alumnos y preservar su salud mental, ya que, además, no estaban de acuerdo en ampliar una semana más el parón de la convocatoria, medida que finalmente no se ha tomado.

El Consejo de Gobierno debe debatir aún la modalidad docente del segundo cuatrimestre de este curso y la modificación del calendario académico, ya que la paralización de las pruebas hace dos semanas ha obligado a atrasar el inicio de la actividad docente y las convocatorias de exámenes de junio y julio.