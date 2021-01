El Pleno de Murcia pone en jaque a Ballesta y exige la dimisión de Coello

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por mayoría una moción conjunta presentada de urgencia por los grupos políticos PSOE, Cs, Vox y Podemos para exigir al alcalde, José Ballesta, la dimisión del concejal de Salud, y Deportes, Felipe Coello, por haberse saltado el protocolo y ponerse la vacuna contra el coronavirus. La moción ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP.

En uno de los plenos más calientes que se recuerdan desde el inicio de la presente legislatura dada la gravedad del asunto, las cuatro formaciones, que habían presentado por de forma individual una moción de urgencia para pedir el cese de Coello, han acordado unir sus propuestas en una sola para denunciar que el edil "se ha saltado el protocolo" para vacunarse. Además, PSOE y Vox han decidido retirar las mociones que iban a presentar al primer Pleno del año para centrar el debate en el 'tema Coello'.

El propio concejal de Salud ha asegurado que no va a dimitir a no ser que sea el propio Ballesta el que se lo pida y ha defendido que "los que estudiamos Medicina no jugamos a ser médicos, los que aprobamos la carrera somos médicos 24 horas al día". "No pienso dimitir. De todos los que piden mi dimisión, ninguno de ellos ha votado por mí. Los que han votado por mí saben muy bien quién soy y la transparencia que tengo en hacer cosas. Otra historia diferente es que el alcalde pueda decidir que no siga en mis funciones de concejal de Salud y Deportes".

Además, durante su intervención ha indicado que él ha decidido vacunar porque vio que el equipo del Servicio Municipal de Salud que dirige "necesitaba una ayuda". "Si vacuno, me debo vacunar. No me he saltado ningún protocolo", ha vuelto a insistir. Asimismo ha respondido al resto de portavoces que lo que duele son las fotos que subió a sus propias redes sociales "vacunando y ayudando". "He hecho lo que tenía que hacer y lo tengo clarísimo", ha recalcado. También ha acreditado que fue formado por el propio Servicio Municipal de Salud, dependiente de la Concejalía que dirige, para administrar las dosis de la vacuna contra la covid.

Los portavoces municipales, Mario Gómez (Ciudadanos), José Antonio Serrano (PSOE), José Ángel Antelo (Vox) y Ginés Ruiz (Podemos) han coincidido en que si un cargo público se salta el protocolo de vacunación, debe dimitir; y que Coello no debería estar vacunando porque en estos momentos no ejerce la actividad médica, sino la política. Por su parte, el alcalde Ballesta ha dicho al final del Pleno que "en una posición personal, el que tiene que tomar la decisión es el que tiene el problema, no el que dirige".

Especialmente crítico con la situación ha sido el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, quien ha dicho del regidor de Murcia que "es el peor gestor" que ha tenido el Ayuntamiento "en toda su historia", pero "posiblemente el mejor comercial vendiendo humo". Para el edil de Cs ha acusado a Ballesta de "falta de liderazgo" y de "esconderse".

Ballesta ha contestado más tarde asegurando que en toda su vida no ha hecho "otra cosa que no sea asumir responsabilidad, sobre todo en los últimos 20 años" y ha dicho de forma tajante que no va a permitir "determinadas actuaciones escénicas propiciadas por el rencor personal y el resentimiento".

Antes de que diese comienzo el debate, el propio Coello ha comparecido ante los medios para insistir en que no dimitiría a no ser que el propio alcalde, José Ballesta, se lo pida. Coello ha reconocido que desde Alcaldía le han agradecido su gesto de colaboración en la campaña de vacunación de forma voluntaria con las personas que acuden a los centros municipales de la Plaza Preciosa y La Seda.

El concejal sigue en el ojo del huracán en la última semana tras darse a conocer que se vacunó junto con los funcionarios del Servicio de Salud Pública para poder colaborar en la vacunación de las personas que están acudiendo a los centros municipales de la Plaza Preciosa y La Seda.