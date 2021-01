Las oposiciones de Secundaria y FP comenzarán el próximo 19 de junio con 828 plazas

Las oposiciones para obtener una de las 828 plazas para profesor de Secundaria o de Formación Profesional de este año se celebrarán el próximo sábado 19 de junio. Esta convocatoria parte de una situación excepcional al suspenderse la correspondiente al pasado año por la pandemia, lo que obligó a negociar con los sindicatos un nuevo número de plazas, que aumentarán un 44% tras subir en 256 con respecto a las previstas en 2020.

Las jubilaciones que suman el cuerpo de docentes de Secundaria y FP en los dos últimos años obligan a este aumento de puestos en la oferta de empleo público de la Consejería de Educación, cuya cifra final de plazas contó con el apoyo de los sindicatos UGT, ANPE, CSIF y CCOO y con el voto en contra de SIDI y STERM.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes 1 de febrero y los opositores tendrán 15 días hábiles para registrarse. Será el viernes de esta semana cuando el Boletín Oficial de la Región de Murcia publique la convocatoria oficial.

Las condiciones en las que se celebrará está convocatoria por la pandemia serán especiales, ya que el coronavirus obliga a aumentar las sedes donde se celebrarán las pruebas, distribuyéndose entre varios municipios y no solo Murcia y Cartagena como hasta ahora. Cada tribunal examinará a 50 aspirantes como máximo, reduciendo también de esta forma los plazos de corrección de los ejercicios, y todos los centros habilitados contarán con un refuerzo de recursos humanos, según destacó la consejera de Educación, Esperanza Moreno, durante la presentación de la convocatoria este miércoles. El aumento de sedes destacará por la elaboración de las pruebas directamente en institutos de Secundaria, entornos que han demostrado ser seguros este curso, incidió Moreno. Se conocerá qué localidades albergarán las pruebas una vez que finalice el período de inscripción y se conozca el número definitivo de opositores.

El proceso de oposiciones de este año pretende, según Educación, consolidar las plantillas docentes y cumplir con la estabilización del personal interino al pasar a ser funcionarios de carrera, rebajando la cifra de interinidad al 8% gracias al aumento de plazas, un objetivo que se lleva marcando desde las últimas oposiciones de Secundaria. En total, habrá 72 especialidades que tendrán hueco en la convocatoria de este año: 28 especialidades del Cuerpo de Secundaria, 20 del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 2 de Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, 15 de Música y Artes Escénicas y 7 de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Las estimaciones entre Educación y sindicatos de cuántos opositores se podrían presentar estaría entre los 10.000 y 12.000 aspirantes, una cifra superior a las previsiones del curso pasado, cuando las inscripciones para la convocatoria que finalmente se suspendió alcanzó las 6.000 solicitudes. Asignaturas como Lengua Castellana y Literatura tendrá 73 plazas disponibles, Matemáticas contará con 72 plazas, Física y Química con 60 puestos o Inglés con 62 plazas. Estas materias se llevan el mayor porcentaje de plazas para las próximas oposiciones, que después de más de una década ofertará puestos para especialidades que hasta ahora no se habían convocado como Biología y Geología, que tendrá 39 plazas, Educación Física, que contará con 43 puestos, o Filosofía, con 16.

En esta convocatoria se utilizará un formato de letra específico que tiene en cuenta las necesidades de los aspirantes con dislexia y permite una lectura más ágil de las pruebas. Estará prohibido el acceso de los aspirantes a las aulas de examen con soportes electrónicos, teléfonos móviles, relojes inteligentes, entre otros. En lo que al criterio ortográfico se refiere, habrá una deducción por faltas, incorrecciones y errores lingüísticos que puede llegar hasta los 3 puntos en la calificación global de cada prueba.

Los sindicatos piden bajar la ratio por tribunal y un protocolo para los que estén en cuarentena

El sindicato ANPE demandó ayer doblar el número de tribunales con una ratio de 25 opositores por tribunal, frente a los 50 como establece la Consejería, y más sedes diversificadas por diferentes localidades para evitar aglomeraciones a la hora de realizar las diferentes pruebas, y así conseguir mayor distancia social, minimizando el riesgo de contagio por Covid 19 y en definitiva garantizar la seguridad de los opositores.SIDI, por su parte, denuncia que las condiciones sanitarias en las que se desarrollarán las oposiciones no han sido negociadas con las organizaciones sindicales, y pide la devolución de las tasas de inscripción de la convocatoria suspendida de 2020, ya que muchos opositores no han recibido el importe, algo que según Educación se hará en las próximas semanas.UGT reclamó protocolos claros y debidamente planificados para personal especialmente sensible a la covid y para aquellos opositores que se encuentren en situación de hospitalización o cuarentena, un punto que la Consejería remarca que se estudiará más adelante.