El SMS asume que habrá retrasos en la vacunación de la segunda dosis a los sanitarios

A dos días de comenzar a inyectar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal sanitario de la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud asume ya que habrá retrasos y dicha campaña no será tan ágil como cuando se suministró el primer fármaco a los profesionales de los centros sanitarios. Quedan dos días porque este viernes habrán pasado tres semanas desde que se inyectó las primeras dosis a los primeros profesionales de los centros hospitalarios y de los centros de salud y consultorios de Atención Primaria. Este periodo de tiempo es el establecido por la farmacéutica Pfizer para que la segunda dosis refuerce la respuesta inmunológica de la primera dosis, alcanzando una efectividad del 95%, según los ensayos clínicos.

Fuentes internas del SMS reconocen que ya se está advirtiendo al personal sanitario que la segunda vacunación podría retrasarse más allá de los 21 días, y que incluso para algunos profesionales esta podría llegarles en un mes y medio, es decir, 42 días después de recibir la primera dosis. Este tiempo de espera entre vacuna y vacuna tan largo está contemplado por el protocolo que maneja de la Agencia Europea del Medicamento, pero el organismo pide no excederse más allá. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también estableció en un máximo de mes y medio la vacunación de la segunda dosis, pero pide ceñirse a entre tres o cuatro semanas de diferencia. Por otra parte, el protocolo interno de vacunación del SMS establece en 23 días el tiempo máximo entre una dosis y otra.

Las razones por las que esta segunda parte de la campaña de vacunación se verá afectada por un retraso que todavía no se puede cuantificar en días tiene, por una parte, origen en el recorte de viales enviados por Pfizer a España, que en Murcia llegó a reducir en un 54% las dosis recibidas, según datos de la Consejería de Salud de la pasada semana, y también por las dosis suministradas de forma indebida a personal no asistencial fuera de lo establecido en el protocolo de vacunación. Fuentes sanitarias cercanas al SMS señalan que ha existido un fallo en la estrategia de vacunación de la Consejería de Salud, ya que no han tenido una previsión de suministros de este fármaco como sí han procurado tener otras comunidades, que reservaron dosis para poder garantizar el segundo vial.

No ha llegado la citación

Diferente sanitarios consultados por esta redacción ayer señalan que deberían recibir la segunda dosis entre este viernes y el domingo al ser de los primeros en ser vacunados hace tres semanas. Reconocen que todavía el SMS no les ha enviado la notificación de cuándo y a qué lugar deben acudir para inyectarse el fármaco con la segunda dosis, que generaría una inmunidad completa a los siete días.