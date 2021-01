El AVE Orihuela-Madrid comienza a funcionar el próximo lunes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) tiene previsto inaugurar el próximo lunes, 1 de febrero, la línea de alta velocidad que conectará la estación de Puerta de Atocha con Elche y Orihuela de forma directa aunque, en una primera fase, el AVE pasará por Alicante, tanto el tramo de ida como el de vuelta.

El primer viaje saldrá de Madrid, según apuntaron ayer fuentes del Ministerio de Transportes, el lunes por la mañana, y está previsto que hoy se anuncie la venta de billetes y el número servicios que habrá a diario.

El ministro José Luis Ábalos anunció el pasado 4 de diciembre que el AVE entre Madrid-Elche y Murcia sería una realidad a principios de 2021. Por el momento, ha cumplido su palabra con el tramo alicantino, pero no con el murciano.

Hasta que el corredor ferroviario no esté completamente operativo desde Murcia, la mayoría de los AVE pasarán primero por Alicante, tanto de salida como de llegada en el corredor que conecta Puerta de Atocha y la provincia. La línea no será directa hasta conocerse el volumen de tráfico y demanda de viajeros -no existen datos oficiales-, de la Vega Baja y Elche, además de que ahora mismo tampoco hay trenes suficientes para la nueva línea.

La decisión de que el AVE pase por Alicante en una primera fase acarreará unos quince minutos más de viaje, el tiempo que necesitará el tren para cubrir el tramo Alicante-Monforte-Elche y diez minutos más hasta llegar a Orihuela. Actualmente, el tiempo de viaje entre Alicante y Puerta de Atocha en AVE oscila entre las 2 horas y 37 minutos del tren que para en Villena, Albacete y Cuenca, y las 2 horas y 16 minutos del servicio sin paradas, el que va directo. A partir de ahí habrá que sumar, en el escenario más positivo 15 minutos más de viaje desde Elche y unos 25 minutos desde Orihuela.