Diego Conesa insinúa que "altos cargos que están en Madrid" se vacunaron

Pide una auditoría informática por temor a que "desaparezcan datos"

El secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, Diego Conesa, insinuó ayer que «altos cargos que están en Madrid» podrían haberse vacunado saltándose los protocolos» con dosis que corresponden a los murcianos. «La trama regional de vacunas llega más allá de nuestras fronteras», sentenció.

Desde el PSOE murciano no quisieron concretar a quiénes estaban acusando veladamente, aunque afirmaron que su partido está recibiendo «muchos datos e información confusa». En este sentido, su secretario de Organización, Jordi Arce, adelantó que «toda la información que tiene el PSOE y que le está llegando, que pueda estar relacionada con el escándalo del Gobierno regional con las vacunas, la pondrá en manos de la Fiscalía».

Por otra parte, Diego Conesa reclamó una auditoría informática «urgente» en el Servicio Murciano de Salud (SMS) «para asegurarnos que no desaparecen datos de vacunación de altos cargos». En este sentido, señaló que «no queremos en nuestra Región el martillo del caso Bárcenas rompiendo ordenadores del SMS».

A juicio de los socialistas, «vacunarse por privilegios políticos y buscar luego una excusa tiene un nombre: corrupción».

Diego Conesa considera que el máximo responsable de la «trama de las vacunas», así como de la gestión de la pandemia, «tiene nombre y apellidos: Fernando López Miras», y añadió que la ciudadanía de la Región «necesita vacunarse, pero también confianza y transparencia en la autoridad sanitaria».

Sobre la propuesta de Ciudadanos de no cesar a los altos cargos del SMS ni de la Consejería mientras no se controle la pandemia, el dirigente del PSOE dijo que «pedir dimisiones en diferido suena a Cospedal y a la Güertel. No es tiempo de diferir, sino de actuar con urgencia y destinar todos los recursos posibles para atender la situación de colapso».

Gestión regional de la covid

El secretario general del PSOE murciano denunció ayer el «descontrol sanitario» en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno regional y acusó a López Miras de «sacar pecho» y «mentir» cuando hace siete meses dijo que la Región estaría preparada para una segunda ola.

«Si todos los esfuerzos que destinó y sigue destinando a criticar al Gobierno de España, los hubiera puesto en estabilizar y fortalecer desde el inicio al personal sanitario, y en coordinarse con los ayuntamientos para tener un eficaz sistema de rastreo, en vez de los chanchullos habituales, la situación hoy sería distinta», señaló el socialista.