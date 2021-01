Las cooperativas agrarias reclaman mayor control de las prácticas comerciales abusivas

Agustín Herrero, director general de la organización Cooperativas Agroalimentarias de España, junto a otros representantes sectoriales de las cooperativas agrarias de nuestro país, comparecieron la pasada semana en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para dar la visión de las cooperativas sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Agustín Herrero señaló durante su intervención en el Congreso de los Diputados que «la Ley de la Cadena debe perseguir una retribución adecuada al esfuerzo y la aportación del sector productor, así como el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, que le permita mantenerse, invertir, innovar y desarrollar proyectos empresariales viables», según informan desde Cooperativas Agroalimentarias de España.

Respecto a las ventajas que han criticado de las cooperativas sobre las empresas capitalistas, Herrero afirmó que no puede ponerse en términos de igualdad la relación socio-cooperativa con la relación proveedor-comprador y por lo tanto, no hay discriminación por forma jurídica de las empresas, sino por la distinta naturaleza de la relación entre los agricultores/ganaderos y su propia cooperativa (mutualista, interna, sin lucro), por un lado, y la relación entre los agricultores/ganaderos y su comprador (mercantil y lucrativa a favor del más poderoso).

Asimismo, Herrero destacó que los precios «se forman en función de la oferta y la demanda, como en todo mercado libre y abierto». «El gran problema de la escasa generación de valor en la cadena alimentaria se origina en los precios que impone la distribución, organizada para poder acceder al consumidor a través de sus cadenas de establecimientos».

Así, aseguró que el precio más bajo impuesto por una cadena de distribución, se convierte en referencia para el resto, que ajustan los suyos «para no quedarse fuera de mercado». Para Cooperativas Agro-alimentarias de España el problema surge cuando las circunstancias del mercado, por un desequilibrio oferta-demanda o por la imposición de precios desde el mayor poder de negociación, hacen caer los precios, incluso por debajo de los costes de producción.

La obligación de que el precio siempre sea superior a los costes de producción podría tener un efecto contrario al perseguido, aseguran desde Cooperativas Agroalimentarias, porque perjudicaría la venta de los productos cuyo coste de producción es superior al precio de mercado e induciría a aceptar unos costes acomodados al precio de mercado, para poder vender.

Agustín Herrero señaló igualmente que «las cooperativas no queremos vender a precios inferiores a los costes de producción, pero a veces, no hay compradores dispuestos a pagar determinados niveles de precios, y en esos casos, es peor no vender y perder la totalidad del valor de los productos».

Más sobre FECOAM

: Calle Caballero, 13, 30002 Murcia