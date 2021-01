La vacuna llega a las residencias de los centros de educación especial

Los alumnos y trabajadores de las residencias de los centros de educación especial de la Región de Murcia han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, al estar en el primer grupo de personas prioritarias para inmunizarse. En total, 41 alumnos y 32 trabajadores de la residencia del centro Pilar Soubrier de Lorca y 34 alumnos y 59 trabajadores de la residencia As Cruz de Caravaca de la Cruz han sido vacunados ya por el Servicio Murciano de Salud. En cuanto al resto de usuarios de los doce centros de educación especial, Salud tiene previsto comenzar la vacunación de alumnos y profesionales a lo largo de esta semana.

En cuanto a las Aulas Abiertas de los centros ordinarios de la Región, no se ha procedido a vacunar aún, puesto que la mayoría de alumnos de las aulas abiertas son menores de 16 y estos por el momento no se podrían vacunar dado que no lo han aprobado las autoridades sanitarias. Los que pudieran ser mayores de 16 años no entran en el grupo de persona con discapacidad de grado 3 (que son aquellos alumnos que están en centros de educación especial).

Los alumnos que estén cursando en la Región ciclos formativos de grado superior o cursos para técnico superior en alguna especialidad de la rama sanitaria también tienen previsto recibir la primera vacuna al realizar prácticas clínicas de cara al público, por lo que tendrían riesgo de contagio.