La huelga de las limpiadoras amenaza con dejar sin desinfectar a 48 colegios

Los días 8 y 9 de febrero un total de 100 empleados de la empresa de limpieza de colegios TSI Levante están llamados a la huelga ante el inminente impago de las nóminas de enero y por la «deuda» que el Ayuntamiento de Murcia debe a día de hoy a la compañía que gestiona la desinfección de 48 colegios del municipio de Murcia. La empresa, que tiene recurridas las adjudicaciones de dos de tres lotes de limpieza en estos centros escolares que hasta hace poco gestionaba de forma directa y que han ido a parar a manos de las firmas Ferrovial y Limcamar, ha comunicado recientemente a sus empleados que el Consistorio murciano no ha pagado todavía 650.000 euros que le adeuda desde septiembre del pasado año, ya que al haber recurrido ambas adjudicaciones esta compañía sigue gestionando a día de hoy esas desinfecciones.

En la mañana de ayer tanto la empresa como el comité de trabajadores y la concejala de Educación del Ayuntamiento, Belén López, se reunieron para alcanzar un acuerdo, ya que como denuncian los trabajadores, el Consistorio interpreta que al haber recurrido la empresa la adjudicación de ambos lotes, «está fuera del contrato» y no se le debe pagar, algo que para las limpiadoras no contempla la legislación actual. Por ello, desde septiembre la empresa ha abonado las nóminas de los empleados sin cubrir ese gasto con el pago del Ayuntamiento. Hace ocho días comunicó a los empleados que no podría hacer frente a la nómina de enero.

Por ello, los empleados, tras no alcanzarse un acuerdo ayer en la reunión, irán a la huelga el próximo 8 y 9 de febrero, con lo que dejarían sin desinfectar y limpiar 48 centros escolares de Murcia, algo que preocupa a las AMPA por la pandemia y por la afección que está teniendo el virus en las últimas semanas en los centros escolares.

«El Ayuntamiento le pide a la empresa que no recurra las dos adjudicaciones de lotes, ya que la firma considera que estas no se han hecho de forma correcta; y la empresa señala que está en su derecho de recurrir», por lo que la situación sigue enquistada, según la valoración que realiza Pepe Cánovas, miembro del comité de empresa y sindicalista de Comisiones Obreras.

El Ayuntamiento señala que «trabaja con todos los escenarios posibles abiertos para garantizar la continuidad del servicio de limpieza en los colegios, conscientes de la importancia de la situación en la que nos encontramos».

45.000 mascarillas

Por otra parte, los escolares de Murcia recibirán 45.000 mascarillas reutilizables con mensajes sobre el cuidado del medio ambiente, que se repartirán a presidentes de Juntas Municipales y Juntas de Distrito. El objetivo de esta campaña es hacer llegar a todos los escolares de Infantil y Primaria del municipio mascarillas reutilizables con mensajes impresos sobre el cuidado del medioambiente, acompañados con la imagen de la ecoelfa Lili.

Durante la jornada de ayer se entregaron a los presidentes de las juntas municipales de Zarandona, Puente Tocinos y La Flota-Vistalegre, que a su vez las repartirán a los directivos del Colegio San Félix, La Flota, Luis Costa, CC La Flota, Nuestra Señora de la Arrixaca, Fuenteblanca, La Merced-Fuensanta, San Buenaventura, Infanta Cristina, Nuestra Señora del Rosario, Pintor Pedro Flores, Ramón Gaya, Marco, Monteagudo-Nelva y San Lorenzo.