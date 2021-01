"He sufrido un linchamiento que ha dañado a mi familia"

Dos de sus ediles, Sandra Díez y Fuensanta Martínez, también se van con ella

Punto final al mandato de Esther Clavero en el Ayuntamiento de Molina de Segura. La ya exalcaldesa de la localidad compareció ayer, acompañada de las también exediles Sandra Díez y Fuensanta Martínez, para confirmar su dimisión como regidora y su renuncia al acta de concejala cinco días después de reconocer que se había vacunado contra el coronavirus por ser «paciente oncológica de alto riesgo», saltándose el protocolo. Las tres confirmaron así que dejan sus cargos en el Consistorio de la cuarta ciudad de la Región.

Clavero anunció en la madrugada del domingo al lunes a través de un comunicado su intención de dejar su cargo después de que ocho de los concejales socialistas en el Ayuntamiento pidiesen públicamente su dimisión tras el revuelo mediático y político formado tras la polémica. En una rueda de prensa en la que no estaban permitidas las preguntas de los periodistas, Clavero se despidió leyendo el mismo escrito enviado horas antes, en el que decía adiós «desde la tristeza, y el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes que ha dañado a mi familia, y a mi persona».

«No he robado, no he prevaricado, no he malversado, no estoy procesada ni imputada por ningún caso de corrupción. No he cometido ningún delito, no he mentido. Nunca he pisado un juzgado. Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron, que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida. Y por ese delito abandono este proyecto que he liderado y que considero apasionante», explicó.

Su compañera de grupo, Sandra Díez, responsable del área de Servicios Municipales, comenzó su comparecencia emocionada por la situación y reconoció la empatía que siente hacia Esther Clavero también como madre de una paciente oncológica, y elogió de la exregidora su «honestidad, transparencia, buena gestión y liderazgo».

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y responsable de Educación, Fuensanta Martínez, aseguró que «no tiene sentido» continuar al frente de la Concejalía sin Esther Clavero. Además, resaltó que su lealtad hacia ella «se ha reforzado estos últimos días al ver que quien tiene que protegerla, su partido, sus compañeros de agrupación y de grupo, la abandonan por un error, sin ser culpable de nada».

Martínez atribuyó el error cometido por la alcaldesa a «la nefasta e ineficiente gestión del Gobierno de López Miras» en el protocolo de vacunación, «que ha permitido que más de 400 personas, que sepamos, hayan sido vacunadas indebidamente», por lo que subrayó que es al presidente autonómico al que «hay que pedirle explicaciones y la dimisión».

Tras el adiós de Clavero, Díez y Martínez, el concejal socialista José de Haro leyó el comunicado hecho público en la noche del domingo por el que ocho concejales del PSOE exigían la dimisión de la regidora «como muestra de lealtad a la organización política y, por encima de todo, a los vecinos y vecinas que representamos».