Podemos: "Hay una sensación de alivio porque el Ayuntamiento puede pasar página"

Mariano Vicente, único concejal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Molina de Segura, aseguró ayer que, tras la dimisión de Clavero, «hay una sensación de alivio» porque el Consistorio puede así «pasar página de un episodio muy desagradable y negativo que ahora creo que queda superado».

El edil, que tras las elecciones municipales de 2019 mostró su apoyo a Clavero para gobernar en coalición, defendió que el Ayuntamiento ha logrado «en un ciclo relativamente breve de tiempo» resolver «un problema muy serio de credibilidad institucional y de solvencia». Vicente sostuvo que, aunque quizás todavía persista «cierta incertidumbre», a partir de ahora «los focos van a estar menos en las personas que representan algún cargo público: «Ahora vamos a poder dedicar nuestra energía a resolver los problemas de los ciudadanos», expresó.

Desde que saltó la noticia el pasado miércoles de que la exalcaldesa se había saltado el protocolo y había sido vacunada contra el coronavirus, desde la formación morada exigieron la dimisión inmediata de Clavero, «una decisión que sabemos que es muy dura para ella».

El edil reconoció el pasado domingo que no iba a asistir al Pleno que iba a tener lugar en la mañana de ayer -y que finalmente no se celebró- hasta que la situación en el Ayuntamiento no se aclarase: «Cabe congratularse de que se ha pasado página y podemos empezar una época en la que se curen las heridas tanto institucionales como las personales», sentenció Vicente.