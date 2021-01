Las ayudas para el sector de la flor cortada todavía no han sido ingresadas

Las aguas corren revueltas en el sector de la flor cortada regional a cuenta de las ayudas transferidas por el Ministerio a las comunidades el pasado 31 de diciembre, más de 10 millones de euros de los que 2,6 irían destinados a los productores murcianos.

La semana pasada el PSOE regional denunció que la Consejería de Agricultura llevaba cerca de un mes anunciando un adelanto de las ayudas que el Gobierno de España aprobó en noviembre. Por su parte, el PP, hace sólo unos días, aseguró que el sector de la flor cortada cobró las ayudas el pasado 21 de enero; sin embargo, esta Redacción se ha puesto en contacto con decenas de productores que habrían solicitado esos fondos y ninguno de ellos habría cobrado su parte.

Es el caso de Mari Carmen Bastida, gerente de Flores Martínez Bastida, que asegura que «el 4 de diciembre recibimos una notificación de que el expediente se había presentado y partir de ahí no hemos recibido nada más». La gerente cree que no podrán aguantar mucho en esta situación, ya que «las ventas van cada vez peor y hay más miedo».

El alcalde pedáneo de Canara, productor de flores y socio de la cooperativa Canaraflor en Cehegín, José Antonio González, señala que «lo último que sé es que se tramitaron las ayudas de unos 60 socios y que la persona responsable de gestionarlas nos dijo que estaban aprobadas», pero no ha llegado nada a su cuenta. Otro socio de la misma cooperativa, José Antonio Hernández, asegura también que «no ha llegado nada», ni a él ni a nadie de la cooperativa.

Otros productores contactados, que han preferido no identificarse, afirman que habrían recibido la orden de pago, pero no el dinero, por lo que consideran «inminente» el ingreso efectivo. Ante la polémica política suscitada durante el fin de semana, muchos productores consideran que «no quieren entrar en una guerra un poco tonta, que no va a ningún lado».

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) está analizando la situación y ofrecerá un balance del proceso de estas ayudas esta misma semana.