Salud prevé que el miércoles concluya la administración de la segunda dosis en residencias

El portavoz del comité Covid de la Región de Murcia, Jaime Pérez, ha dicho este lunes en rueda de prensa que se siente afectado "de forma muy personal" y que le duele "sinceramente" lo ocurrido en los últimos días en que se ha sabido de casos de altos cargos que se habrían vacunado saltándose el protocolo, y confió en que no se vuelva a repetir.

Sin querer entrar en la polémica, reconoció sin mencionarlos, la existencia de casos "muy limitados" que podrían deberse a algún error de personas que no estaban en un grupo que si tenía indicado el protocolo para administrar la vacuna y dijeron que sí que lo estaban, pero advirtió que es difícil controlar esto de forma exhaustiva cuando hay unas 40.000 personas a las que hay que administrar las vacunas.

A propósito, anunció que este lunes está previsto que lleguen 11.700 dosis y que el miércoles concluya la administración de la segunda dosis de vacunas en residencias de mayores y centros de discapacitados, con lo que actualmente hay 42.000 personas que han recibido la primera dosis y unas cinco mil que ya tienen las dos completas, con 48.180 vacunados por el momento.

A su juicio, el 99,9 por ciento de las vacunas se han administrado a personas que tenían que recibir la vacuna, si bien reconoció que los casos que se han conocido han podido empañar todo el proceso, así como el honor y el prestigio de los vacunadores.

Apuntó que la decisión de vacunar al personal del Servicio Murciano de Salud se adoptó con la intención de mejorar la protección del sistema sanitario en su conjunto y por ello se vacunó a prácticamente todo el mundo que lo solicitó con tal objetivo.

"Yo personalmente no me vacuné" como incluido en el citado personal, sino como perteneciente al equipo de vacunadores porque él mismo ha ido a varias residencias de mayores a administrar la vacuna como ha venido haciendo a lo largo de su carrera profesional. Asimismo, ha aclarado que el personal no asistencial está justificado que se le vacune porque se encuentra enmarcado en la gestión de la pandemia tanto de la Dirección General de salud pública como del citado personal vacunador.