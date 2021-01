Protección Civil aclara su vacunación

Tras la publicación por parte de La Opinión de que en San Pedro del Pinatar y Los Alcázares habrían sido vacunados los integrantes de Protección Civil, incluidos los mandos, el responsable de este servicio en Los Alcázares, Sergio Gil, ha aclarado que «el único personal de Protección Civil que se ha vacunado somos los que nos subimos a la ambulancia (unos 23 trabajadores) atendiendo a los requerimientos del sector directivo; y ésa es la clave, yo no voy a un hospital para pedir 20 vacunas, a nosotros nos llama la Gerencia del Área de Salud VIII (Mar Menor), que antes ha vacunado a todo el servicio de ambulancias del 061 y privadas que atienden urgencias, para pedirnos la relación del personal que se sube en la ambulancia». También, poco después, fueron convocados por el Servicio de Inspección del Transporte Sanitario. Además del personal de Los Alcázares, también acudieron a vacunarse el pasado miércoles 20 de enero los del servicio de Protección Civil de San Pedro junto con los profesionales de las Ambulancias No Asistenciales (ANA), las UME y los de las SUAP (Urgencias de Atención Primaria). Asegura que cuando se habla de mandos «da la sensación de que se dedican a estar en la oficina», pero en realidad «esto no es una gran estructura administrativa donde unos van de chaqueta y otros de faena, aquí todos vamos de faena», explica. Sergio Gil lamenta que algunos hayan aprovechado estos hechos para hacer «maniqueísmo y manipulación», en referencia a las críticas recibidas por el PP de Los Alcázares en redes sociales.