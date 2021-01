Fuego cruzado entre PP y PSOE por la promoción en Reino Unido

La estrategia de promoción turística en el Reino Unido ante el Brexit ha abierto un nuevo campo de batalla entre PP y PSOE. Por un lado, los populares murcianos han reclamado al gobierno central, por medio de una moción en la Asamblea Regional, una línea de actuación ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En estos términos se expresó su viceportavoz, Miriam Guardiola, que afirmó que «es fundamental establecer campañas de promoción, sensibilización y familiarización que mantengan las relaciones con el Reino Unido, uno de los principales emisores de turismo extranjero en la Región de Murcia y toda España».

«Aunque los peores presagios de un Brexit duro se han visto finalmente superados por un acuerdo in extremis, ello no significa que la salida de Reino Unido de nuestro entorno europeo no afecte de manera sustancial a nuestras relaciones de todo tipo con el país británico, con especial incidencia en nuestro sector turístico», señaló Guardiola, que recordó que «España recibe un porcentaje sustancial y muy importante de turistas extranjeros procedentes de Reino Unido, y de manera especialmente significativa en Comunidades como Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía o la Región de Murcia».

«Ante los muchos interrogantes que quedan en el aire con la salida ya efectiva de Reino Unido de la Unión Europea y a las puertas de 2021, se hace necesario establecer una estrategia nacional clara que fortalezca las relaciones diplomáticas con el país británico y que facilite las relaciones comerciales, turísticas y económicas entre España y el Reino Unido», apuntó la diputada regional.

«De foto en foto»

La diputada regional socialista Carmina Fernández, por su parte, aseguró que la consejera de Turismo está desaparecida, sin nada que decir ni aportar al sector turístico de la Región. «El Gobierno de López Miras carece de estrategia en materia de turismo y no tiene ningún plan para el presente, ni para el futuro».

Fernández criticó que la consejera de turismo «va de foto en foto, de feria en feria, sin ningún objetivo concreto definido, ni planificación alguna». Añadió que la política turística de la Región ya era «un fiasco» antes de la pandemia y antes del Brexit: «En 2019 perdimos un 6,93 por ciento de viajeros extranjeros respecto a 2018, según datos del INE, y somos la comunidad autónoma en la que más descendió el número de viajeros extranjeros en 2019, respecto a 2018». Con respecto al Brexit, explicó que en el último año la titular de Turismo «no ha llevado a cabo ni una sola medida para amortiguar el efecto del Brexit en la Región, ni una sola actuación en este sentido, ni un solo proyecto, pese a la dura situación del sector».