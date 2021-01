Felipa Gea: "Al estrés se le añade el no poder estar acompañadas ni en las citas médicas ni en el parto"

El posparto es uno de los momentos más vulnerables emocionalmente para una mujer, y la soledad que impone la nueva normalidad, por el coronavirus, puede agravar la situación.

¿Qué implica psicológicamente dar a luz en una situación de pandemia?

La pandemia está creando dificultades psicológicas a muchísimas personas y entre ellas están las futuras mamás, pues el estrés y la incertidumbre están siendo las dificultades principales y esto está afectando a todo el mundo (y, obviamente, a ellas también). A este estrés e incertidumbre se le añaden sucesos como no poder ir acompañadas (ni a las citas médicas, ni al proceso del parto), no poder recibir visitas (por lo menos, no tantas como las deseadas), la pérdida de humanidad en el trato paciente-personal sanitario (debido a las medidas de protección), la disminución de citas médicas para el control del proceso, etc. Todas estas causas aumentan ese estrés y esa incertidumbre, y dificultan su gestión. Sobre todo, sabiendo que todas estas circunstancias no se van a quedar únicamente en el hospital o en el parto, sino que van a seguir también en casa: los amigos y las amigas no podrán visitar a la nueva o nuevo neonato, las abuelas y los abuelos no podrán vivir de primera mano su crecimiento, el piel a piel y el cara a cara (sin mascarilla) estará restringido en su desarrollo€ Además, las dudas provocadas a esta pandemia (dudas sobre cómo se comporta el virus, dudas sobre los protocolos€) y las dudas que se puedan tener sobre el nuevo cuidado de la bebé o el bebé (si eres madre primeriza) se convierte en incentivo de estrés e incertidumbre.

¿Cómo podemos asitir emocionalmente a las madres recientes que tenemos cerca en tiempos de pandemia?

Creo que lo más fundamental es el apoyo, hacer sentir que estás apoyando a esa madre y que no está sola, y la comprensión. Este apoyo y comprensión va ligado a que la madre pueda expresarse emocionalmente de una forma libre y sin temor a ser juzgada, pues si hay un buen vínculo de confianza y apoyo, entonces sabrá que su red de apoyo está con ella y la va a ayudar en todo lo que pueda. En cualquier caso, si la madre entra en depresión posparto, siempre es recomendable que a esa red de apoyo se una la intervención de una persona profesional de la psicología, para abordar los problemas o dificultades que se esté encontrando la madre, fomentando la adquisición de un mayor número de estrategias y herramientas para la gestión de estas dificultades. Esto potenciará la percepción de control y hará que la madre salga de ese posible bache emocional.

¿Está agravando la covid sentimientos de vulnerabilidad o soledad, al cambiar, por ejemplo, la situación en el paritorio?.

La situación en el hospital ha cambiado y con ese cambio la humanización del mismo. El padre ya no puede acompañar a la parturienta en el parto, ni tampoco puede acompañarla en las citas médicas. Esto hace que la mujer haga frente al proceso relativamente sola y, por supuesto, esto provoca sentimientos de vulnerabilidad y soledad. Todo ello sin contar las posibles noticias, que pueden ser buenas o malas, y si son malas€ imagina cómo se puede sentir y las necesidades que puede tener en ese momento. Es evidente que es un momento para tener una persona de tu red de apoyo al lado, algo que no es posible con la situación.