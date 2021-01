Las limpiadoras de los colegios planean ir a la huelga ante el impago de 650.000 euros

El Grupo Municipal Socialista denuncia la deuda de 650.000 euros adquirida por el Ayuntamiento de Murcia desde el pasado 16 de septiembre con la empresa de limpieza de colegios, pese a recibir una transferencia de la Comunidad Autónoma de más de 500.000 euros a finales de noviembre por este concepto, lo que supone «una auténtica desidia de PP y Cs al dejar sin cobrar a los empleados y empleadas de la empresa de limpieza justo en el momento en el que más se necesita por la desinfección que exige la covid para evitar contagios».

«Esto es un síntoma más de mala gestión, previsión y planificación por parte del equipo de Gobierno, de PP y Cs, que vuelve a dar claras muestras de que no está a la altura de las circunstancias ni siquiera durante la pandemia», asegura el concejal socialista Antonio Benito, quien informa de que la empresa que realiza este servicio se reunió ayer con la concejala de Educación, Belén López, y le advirtió de que no se le podía pagar, «lo que es absolutamente inadmisible ya que está empresa lleva prestando el servicio sin cobrar un euro, por lo que no puede abonar las nóminas de enero a sus empleados y empleadas, como así se lo ha anunciado ya».

«Ese feo vicio»

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Andrés Guerrero precisa que el retraso se debe principalmente a «ese feo vicio de la Concejalía de Contratación, dirigida por Mario Gómez, que apura la finalización de los contratos al máximo, por lo que si después hay un recurso, como es este caso se producen situaciones tan esperpénticas como ésta, en la que pierden los trabajadores y los beneficiarios del servicio, que son los escolares».

Recalca que estamos ante empleados y empleadas que cobran 600 o 700 euros. «No sabemos cómo es posible que un tema de esta importancia no pueda ser solucionado de manera inmediata por el Ayuntamiento, dejando a los trabajadores en una situación de precariedad», añade.

Guerrero señala también que desde el Grupo Socialista «siempre hemos defendido que los contratos municipales se realizaran con la debida antelación y total transparencia, incluyendo en los concursos cláusulas sociales que garanticen en todo momento los derechos de los trabajadores con el fin de no dejarles en situaciones de indefensión».

A finales de noviembre, el Ayuntamiento firmó el convenio por el cual la Comunidad transfería dos millones de euros para limpieza de los fondos covid del Gobierno de España, de los cuales al municipio de Murcia le correspondían 533.067 euros, por lo que los concejales socialistas se preguntan «¿dónde está ese dinero si no se ha pagado?»

Benito asegura que «las familias y personal de los centros educativos tienen bastante miedo entre el aumento de casos de coronavirus y el frío como para que encima tengan que enterarse de que las limpiadoras, que aseguran la higiene de los colegios, se van a poner en huelga», por ello, las asociaciones de madres y padres se han puesto en pie de guerra.