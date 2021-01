Importantes avances en la eficacia de la vitamina C para tratar cánceres persistentes

La prestigiosa revista científica 'Theranostics' ha publicado los primeros resultados de la investigación que desarrollan la Universidad Católica de Murcia y la Fundación Jiménez Díaz, y que lleva a cabo un equipo de científicos liderado por el doctor Óscar Aguilera, investigador senior del Departamento de Oncología Traslacional de la Fundación, dirigido por el doctor Jesús García Foncillas.



El estudio, que se encuentra en desarrollo (actualmente trabajando con modelos animales), pone de manifiesto en sus primeros resultados que la vitamina C es un potencial agente terapéutico para tratar ciertos tumores -hipóxicos, mutados en KRAS- resistentes a la quimioterapia y con mal pronóstico, como son algunos tipos de cáncer colorrectal.





Esperanza para los enfermos

Antecedentes

« Estos resultados reabren el debate científico sobre el potencial uso terapéutico de la vitamina C, hidrosoluble y frecuente en la naturaleza, en el tratamiento del cáncer, y ofrecen esperanza a los enfermos oncológicos que presentan tumores resistentes a las terapias convencionales, haciéndolos mucho más sensibles a la quimioterapia, lo que podría aumentar notablemente su esperanza de vida», explica el doctor Aguilera, postdoctorado en, quien ya ha publicado anteriormente en 'Oncotarget' el estudio 'Vitamin C uncouples the Warburg metabolic switch in KRAS mutant colon cáncer'.La investigación ha revelado que existe una casial usar megadosis de vitamina C, « lo que invita a la realización de ensayos clínicos con pacientes para su uso en combinación con diversas moléculas farmacéuticas de interés», señala el doctor Aguilera.Los investigadores señalan respecto delen el gen KRAS, que entre un 30% y un 50% de los casos se ven muy limitadas las opciones terapéuticas de los pacientes.Desafortunadamente, las nuevas terapias dirigidas a tumores KRAS han fracasado en ensayos clínicos, por lo que se la considera una, presentando un mal pronóstico. « La mutación en el gen KRAS está asociada a una transformación metabólica aberrante que conlleva la activación de las vías hipóxicas y reprogramación del metabolismo para la rápida obtención de la energía y crecimiento tumoral, lo que confiere al tumor una enorme resistencia a la quimioterapia convencional y terapias biológicas anti-EGFR», indica el investigador principal del estudio, Óscar Aguilera.La vitamina C, añade, es capaz de, dirigiendo las células del tumor hacia un metabolismo cuasi normal, mediante el cual no son capaces de obtener energía, colapsando energéticamente y muriendo.



