El PSOE regional no acepta las condiciones Esther Clavero para abandonar la Alcaldía

El Grupo Municipal Socialista y la Ejecutiva Local en Molina de Segura se reunieron esta mañana de urgencia durante más de cuatro horas, han informado a La Opinión fuentes socialistas. La regidora de este municipio se aferra a su cargo pese a la exigencia de la Ejecutiva nacional de su partido que ha marcado la directriz de que todos aquellos cargos públicos que se hayan saltado el protocolo en el proceso de vacunación deben dimitir.

Durante esa 'cumbre local' por Esther Clavero, "hubo voces críticas y a favor de la regidora molinense" y una de las posibilidades que se planteó, entre otras muchas, fue que se remitiera a la dirección regional del PSRM-PSOE una propuesta mediante la cual Esther Clavero renunciaría a la Alcaldía a cambio de dos condiciones: mantener su acta de concejal y que la elección de su sustituto entre los concejales socialistas se realice mediante una encuesta a los vecinos del municipio.

"Nos hemos enterado de esto por los medios de comunicación, eso no es serio, no conocemos la propuesta; en cualquier caso, nuestra postura es muy clara: el PSOE de la Región de Murcia no va a negociar nada", aseguraba ayer a La Opinión Francisco Lucas Ayala, vicesecretario general del PSRM-PSOE. El también portavoz socialista explicó que el PSOE federal ha marcado las directrices: todos los cargos públicos que se hayan vacunado sin tener que hacerlo tienen que dimitir".

"El acta es personal, es suya, y ella sabrá lo que tiene que hacer, pero no vamos a negociar nada, ni aceptar ninguna condición, la única opción que tiene de seguir en el PSOE es dimitir", añadió el vicesecretario al que le extraña "mucho" que la Ejecutiva Local de Molina haya acordado algo en contra de la Federal, "no pueden, no tiene ningún sentido, nos hemos quedado un poco perplejos porque no tienen competencias para hacer algo así, ni siquiera las tenemos a nivel regional desde el momento en que hay una directriz federal".

Lucas Ayala aclara en que "nadie tiene nada en contra de ella en lo personal como alguien podría tratar de vender", y ha insistido, "la directriz es muy clara, todo el que se haya saltado el protocolo tiene que dimitir".