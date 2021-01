López Miras querría publicar la lista de "las 40.000 personas que se han vacunado en la Región"

Sobre los más de 400 altos cargos vacunados, dice es "fue una cuestión de interpretación del protocolo"

El presidente de la Región, Fernando López Miras, dijo hoy que le gustaría publicar la lista de "las 40.000 personas que se han vacunado en la Región", pero que no puede por "protección de datos", ya que "ningún presidente puede incumplir una Ley Orgánica". "Me gustaría poder hacerlo y esa es mi voluntad", sentencio. "Sería deseable poder hacerla pública", reiteró luego, a preguntas de los periodistas.

Sobre los más de 400 altos cargos vacunados sin que les tocase, subrayó que "estamos hablando de una cuestión de interpretación del protocolo". Afirma que "se vacunó a todos los que pudieran llevar el virus a un hospital, también a los trabajadores de la Consejería, que pueden estar en contacto continuo con profesionales. A rastreadores, porque puede haber un brote y no puedan trabajar y hacer el rastreo de un día para otro".

Se pregunta si son más necesarios "los profesionales de la sanidad de la Región o los presos de otra comunidad autónoma". "Se hizo una interpretación por parte del responsable, se ha demostrado socialmente" que no fue la más correcta. Se refería así a lo que hizo el ya exconsejero Manuel Villegas, que dimitió después de que se hiciese público que se había vacunado y no le tocaba.

Villegas es "la única persona de España que desde que empezó la pandemia ha asumido su responsabilidad", soltó el presidente de Murcia.

A su juicio, "un cargo político que es médico, que visita hospitales diferentes y cuatro centros de salud, puede ser un riesgo, puede llevar la enfermedad de un centro sanitario a otro". "Esa es la decisión que toma el doctor Villegas, que asume su responsabilidad, como se ha asumido".

Dijo a los periodistas que ellos "saben que el doctor Villegas es un hombre honrado".

Preguntado por si se ha vacunado ya él mismo, contestó: "no soy sanitario, no soy médico y, por lo tanto, no me he vacunado ni me han llamado para que me vacune".



Estudian suspenderlo todo

La Región de Murcia se plantea suspender toda actividad no esencial los fines de semana, con el fin de tratar de reducir los contagios de coronavirus, y tomará una decisión al respecto previsiblemente el lunes. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presidía este sábado una reunión del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico. En la reunión se acordó activar el nivel 4 del plan de contingencia en los hospitales, confirman fuentes cercanas.

Se abordan cambios en la programación de la atención médica y se reubicará a los profesionales sanitarios en función de las necesidades. La Comunidad establece así la reordenación de todos los recursos humanos y la suspensión de toda la actividad, incluida la quirúrgica, que no sea especialmente urgente. Toda la atención, a la covid.

Con más de mil contagiados ingresados ya en los hospitales de la Región, donde tiran de almacén en busca de respiradores y esperan que llegue pronto el pedido con más, los sanitarios no dan abasto y, en la calle, los bares con la persiana echada evidencian un escenario de desolación que reflejan, dicen los hosteleros, su ruina.

Dado el panorama, se convocaba la reunión del Comité Covid para el sábado por la mañana, anunciaba la consejera Ana Martínez Vidal, que ya adelantaba el viernes por la noche que iban a adoptarse "nuevas medidas de contención del virus" y que el Gobierno regional se encontraba "trabajando sin descanso para que salgamos de esta lo antes posible".

El lunes habrá otra reunión en la que se estudiará si poner más medidas para restringir todavía más la actividad social. La Región de Murcia se plantea suspender toda actividad no esencial los fines de semana, confirman fuentes próximas. Es lo que está sobre la mesa, a estudiar el lunes.



"Frenar el contagio en seco"

En su rueda de prensa tras la reunión, Miras dijo que "estamos en un momento crítico" y apeló a la "unidad de todos" para conseguir frenar la pandemia.

Del consejero nuevo de Salud, el doctor Pedreño, apuntó que "se trata de un perfil técnico, con amplia experiencia en la gestión". El médico ya participó en la reunión de urgencia de este sábado.

"La presión que estos días están viviendo los profesionales sanitarios va más allá de lo soportable. Tenemos 156 camas de UCI ocupadas solo por pacientes covid: es un escenario extremo. Se han habilitado nuevos espacios, y lo seguiremos haciendo si es preciso", manifestó.

"Pero el contagio debe frenarse en seco: ya lo está haciendo. Pero toda prevención es poco. Debemos frenar en seco esa sucesión de contagios que mantiene a más de mil murcianos ingresados en los hospitales", hizo hincapié.

Insistió en que "el margen que nos queda es mínimo en el ámbito de nuestras competencias", y culpó al Gobierno central de que las comunidades no puedan ser más restrictivas. "La inacción del Gobierno central es inaguantable", sentenció.

Miras, de nuevo, instó a la gente a que se quede en su casa. "Es fundamental que todos sigamos poniendo de nuestra parte", reiteró. Pidió "más cuidado que nunca" y sugirió que se ha de teletrabajar, en los ámbitos que se pueda.

A preguntas de los periodistas sobre si va a hacer algo con los colegios, López Miras aseguró que "los contagios se han producido fuera del ámbito escolar, las aulas son lugares seguros".