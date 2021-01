Aledo 'surfea' la tercera ola: es el único municipio sin ningún caso de coronavirus en 14 días

Asomado al valle del Guadalentín y en las faldas del parque regional de Sierra Espuña, Aledo es el único municipio de la Región de Murcia que aguanta la tercera y más virulenta ola del coronavirus sin registrar ningún caso en los últimos 14 días, según los últimos datos de la consejería de Salud publicados este viernes.

Mientras los 44 municipios restantes de la comunidad murciana están en un nivel extremo o muy alto de alerta, sus 1.022 habitantes censados son los únicos de la comunidad, junto con Librilla, que, por ejemplo, pueden tomar un café o un aperitivo en las terrazas de los bares de la localidad, que están abiertas en un 75 por ciento.

Olaya, empleada de la panadería, repostería y cafetería La Muralla, ha declarado a EFE que, aunque no tengan casos, no hay excesos de confianza ni imprudencias entre la población. "La gente está respetando mucho las medidas impuestas y no hay relajación", ha apostillado.

En su opinión, hay "miedo" entre la población a contagiarse y hasta los más jóvenes hacen caso de las recomendaciones de las autoridades. "Mi hijo, que tiene 18 años y está en la edad del pavo, lo está haciendo", ha remarcado.

Olaya pone como ejemplo que en las anteriores oleadas sí hubo casos en el municipio, originados principalmente por vecinos que trabajaban en industrias agroalimentarias de Alhama de Murcia o Totana. "No hay casos, pero hay que tener mucho cuidado", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado el alcalde de la localidad, Javier Andreo, quien también ha advertido de que se producen desplazamientos laborales diarios a municipios que registran una alta incidencia por Covid-19.

El regidor ha remarcado que la población es consciente de que ser, actualmente, el único municipio libre de coronavirus "puede ser circunstancial", destacando que la Policía Local no ha detectado ninguna incidencia ni "irresponsabilidad" por parte de los aledanos.

Para Andreo, la población "no se está relajando" porque sabe que, en cuanto haya dos o tres familias con casos de Covid-19, se dispararía la incidencia de un virus que ha afectado antes de la tercera ola a 42 vecinos de Aledo.

Por ello, el ayuntamiento ha mantenido restricciones y medidas de anteriores oleadas, como tener cerrados los parques infantiles desde el pasado verano o no celebrar el tradicional auto de los Reyes Magos, una de las principales fiestas del municipio.