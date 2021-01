Los trabajadores de la Consejería de Salud, a Villegas: "Con tu marcha perdemos todos"

Los trabajadores de la Consejería de Salud han llevado a cabo un escrito en el que agradecen la labor realizada por el exconsejero de Salud, Manuel Villegas, que dimitió esta semana tras conocerse que se vacunó saltándose los protocolos de vacunación, y donde ponen en valor el trabajo que han realizado durante la gestión de la pandemia. En la carta, los funcionarios, que también fueron vacunados aunque no eran personal asistencial que trata de forma directa a pacientes con covid, subrayan que el interés de algunos es "desmontar la actual cúpula directiva del sistema sanitario murciano en el peor momento de la pandemia".

Los empleados de Salud alegan que han trabajado tanto durante los últimos nueve meses como los profesionales de centros sanitarios, y destacan la labor realizada en la gestión de las bolsas de empleo o las sanciones impuestas, el rastreo de casos positivos, la compra de material de protección o la elaboración de las órdenes y decretos que "continuamente se tienen que publicar para marcar las regulaciones necesarias".

Estos empleados destacan sobre todo que la decisión que tomó el Servicio Murciano de Salud a la hora de vacunarlos estaba basada en el interés general y que "en ningún caso ha alterado el ritmo de vacunación de otros sectores prioritarios, viene a respaldar el trabajo de un personal que, a estas alturas, no sólo nos sentimos invisibles sino que además estamos exhaustos".

Esta es la carta íntegra en la que se despiden del exconsejero Villegas y ponen en valor su trabajo realizado en los últimos meses:

"Si alguien cree que ser Consejero de Salud en plena pandemia es un chollo, que no espere ver colas en la puerta de la Consejería solicitando el puesto, especialmente tras el trato que se ha dado a quien hasta hace sólo unos días lideraba este organismo.

La capacidad de trabajo, compromiso y profesionalidad demostrados por Manuel Villegas durante su gestión al frente de la Consejería de Salud ha sido encomiable, lo que no ha evitado que se haya visto forzado a dimitir por valorar como esencial frente a la pandemia al personal sanitario a su cargo, al considerar que sin su aportación el complejo engranaje de la sanidad no funcionaría.

Desde la Consejería llevamos años a la sombra de la sanidad asistencial, y ha sido la pandemia la que ha puesto en evidencia la relevancia de la Salud Pública especialmente. Servicios de epidemiología, estadística, planificación, laboratorios, se han vuelto decisivos en su gestión.

El liderazgo del hasta ahora Consejero se puede medir tanto por los objetivos logrados como por la capacidad de trabajo del equipo que le ha rodeado. Por lo tanto, la decisión de vacunar a los profesionales sanitarios de la Consejería, basada en el interés general y que en ningún caso ha alterado el ritmo de vacunación de otros sectores prioritarios, viene a respaldar el trabajo de un personal que, a estas alturas, no sólo nos sentimos invisibles sino que además estamos exhaustos.

Ahora bien, antes de cuestionar la esencialidad del personal que integra la Consejería de Salud, sólo debe hacerse la reflexión de qué pasaría si un brote Covid entrara en la sede de este organismo en plena pandemia.

¿Quién facilitaría los datos estadísticos a partir de los que se establecen los niveles de riesgo de la población y las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de contagios masivos, o elaboraría las órdenes y decretos que continuamente se tienen que publicar para marcar las regulaciones necesarias? ¿Quién inspeccionaría su cumplimiento y gestionaría las sanciones respectivas, quien compraría respiradores, EPIs, mascarillas, jeringuillas, etc? ¿Quién organizaría la distribución de la vacuna? ¿Quién gestionaría las bolsas de empleo para reforzar las plantillas de los centros sanitarios y los rastreadores, quien adaptaría las infraestructuras para garantizar circuitos que reduzcan el riesgo de contagio de profesionales y pacientes? ¿Quién gestionaría la puesta en cuarentena de los inmigrantes irregulares que están llegando a nuestras costas, quien visitaría mataderos y empresas alimentarias para garantizar el abastecimiento alimentario, quien analizaría las muestras del Laboratorio Regional de Salud Pública?

Si el objetivo de algunos no es el interés general sino desmontar la actual cúpula directiva del sistema sanitario murciano en el peor momento de la pandemia, no se debería menospreciar el cansancio acumulado de los profesionales que trabajamos a su servicio, muchos de los cuales no hemos disfrutado de vacaciones ni fines de semana. Sin el ejemplo innegable de esfuerzo, compromiso, dedicación y saber hacer de quienes ahora nos dirigen, no sabemos si podremos mantener el nivel de exigencia que arrastramos desde el comienzo de la pandemia.

Manuel Villegas García, gracias por tu trabajo y especialmente gracias por considerarnos parte esencial de tus logros. Si no valoran tu buen hacer, tampoco lo hacen con el nuestro.

Con tu marcha, ni ganan unos ni pierden otros: perdemos todos".