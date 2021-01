Villegas dice adiós a la Consejería de Salud: "Siempre me tendréis como compañero"

El ya exconsejero de Salud Manuel Villegas, quien dimitió el pasado miércoles tras conocerse que había recibido la vacuna contra la covid-19, se ha despedido hoy de los trabajadores de la Consejería de Salud a través de una carta.

Villegas asegura en su escrito haber cerrado una etapa "muy dura" con el "sinsabor de no haber podido finalizar la labor encomendada", pero que se queda con el "honor" de haber dirigido el departamento de Salud y haber aportado "un granito de arena" para mejorar el sistema sanitario.

"Me voy tranquilo, como vine, pues sé que la labor desarrollada durante estos años por el Equipo que he tenido la suerte de dirigir dará sus frutos", afirma el exconsejero, quien se despide "como Consejero, pero siempre me tendréis como compañero".

Puedes leer a continuación el texto íntegro de la carta de despedida:

La vida es una sucesión de etapas, y yo acabo de cerrar una de ellas, muy dura y que quizás no haya finalizado de la forma que hubiera pensado. Seguimos caminando y, como servidor público que soy, inicio un nuevo sendero, con la seguridad de haberlo dado todo en mi paso al frente de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, quizás con el sinsabor de no haber podido finalizar la labor encomendada.

En este paso, me quedo con muchas cosas, y entre ellas, el honor de haber dirigido el Sistema Sanitario Regional y aportar nuestro pequeño granito de arena para mejorar el que es, sin duda, un orgullo para toda la sociedad murciana, su sistema sanitario.

Por todo ello, quiero agradecer la colaboración a todos aquellos que, a lo largo de esta etapa, han querido sumarse al proyecto que pusimos en marcha, allá por 2017, así como su impagable contribución al fin común de mejorar nuestro Sistema Sanitario Regional.

En todas las etapas de la vida se aprende algo, y siempre he tenido claro que el éxito nunca es fruto de la casualidad, sino del trabajo en equipo y del esfuerzo colectivo, por eso me voy tranquilo, como vine, pues sé que la labor desarrollada durante estos años por el Equipo que he tenido la suerte de dirigir dará sus frutos, aunque yo ya no esté.

Me despido de todos vosotros como Consejero, pero siempre me tendréis como compañero, y quiero agradeceros de corazón los gestos de cariño que he recibido al frente de la Consejería y especialmente en estas últimas horas, muchas gracias por todo.