El PSOE rechaza pedir la dimisión de Clavero pero la echa del partido

Deja de ser militante del PSOE pero no dimite. La alcaldesa de Molina de Segura y hasta ayer secretaria general del PSOE en el municipio, Esther Clavero, describió este jueves el proceso por el cual fue llamada a vacunarse por ser «paciente oncológico de alto riesgo» por su exposición pública. Un proceso embarrado por contradicciones entre lo que alega la regidora y por otra parte el Servicio Murciano de Salud. Entre medias está la supuesta relación sentimental que mantiene con el coordinador del centro de salud Profesor Antonio García de Molina, Emilio Macanás Pérez, quien citó a la alcaldesa para recibir la primera dosis y que este miércoles, tras reconocer la primera edil que se vacunó, justificó en un escrito, del que renegó el SMS, que «creyó conveniente» dicha vacunación.

El motivo de ser paciente con cáncer que recibe tratamiento de quimio y radioterapia no está contemplado en el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, un hecho que ante la fuerte presión política y social le llevó ayer a anunciar que dejaba su militancia en manos del PSOE regional, algo que el secretario general Diego Conesa aceptó, aunque no pidió su dimisión como alcaldesa.

«Entiendo y lamento el sentir de los pacientes oncológicos que están en lista de espera para ser vacunados», subrayó la alcaldesa, «pero no me he servido de mi cargo público para inmunizarme contra la covid». «Me vacuné a la hora que me dijeron, junto a otros pacientes citados», explicó ayer la alcaldesa en una rueda de prensa donde quiso dejar claro que «no hice nada malo, no me escondí».

Clavero detalló que la citación para la vacuna, que se produjo el jueves 14 de enero en el centro de salud Antonio García de Molina, se realizó mediante llamada telefónica en un primer momento realizada por el coordinador del centro, el doctor Emilio Macanás. Tras mostrar sus reticencias a ser vacunada, según indicó, reclamó una autorización del Servicio Murciano de Salud, una confirmación que asegura que llegó de forma inmediata, por lo que volvió a recibir una llamada de dicho centro, en este caso de la coordinadora de Enfermería, para ser vacunada.

Pocos minutos después de afirmar que el SMS autorizó dicha vacuna, fuentes de este departamento sanitario señalaron que tras realizarse una consulta verbal el pasado 14 de enero desde el centro de salud a la gerencia de Área VI de Salud se respondió que «no se podía» suministrar la dosis a la alcaldesa. El SMS también comunicó la apertura de un expediente al coordinador del centro de salud «por firmar un escrito justificando la vacunación de la alcaldesa de Molina, Esther Clavero. Se trata de un escrito particular y en ningún caso avalado por la gerencia del SMS». Dicho coordinador, según aseguró la alcaldesa, es también su médico de cabecera, además de su supuesta pareja sentimental, aunque este punto no lo quiso confirmar la alcaldesa.

«Es cierto que yo no me quería poner la vacuna y me insistieron», aseguró. «De verdad que no les he preguntado a mis concejales si se han vacunado o no se han vacunado. Si a los rastreadores los han vacunado, los han vacunado desde el SMS», dejó claro, al tiempo que aludió a «una crisis sin precedentes como la que estamos viviendo en este momento». «El SMS tendrá que explicar por qué ha vacunado a los rastreadores: el Ayuntamiento de Molina no ha vacunado a nadie», manifestó.

Gestora en el partido

En Murcia, a la misma hora practicamante, Conesa anunciaba que acepta suspender cautelarmente la militancia de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, y anunció que se va a nombrar una gestora en el PSOE de Molina de Segura porque la propia Clavero es la secretaria general del partido en la localidad. «La decisión de renunciar a su acta de concejala es propia», ha indicado Conesa.

«El PSOE seguirá siendo ejemplar y tomando medidas con aquellos compañeros que hayan utilizado su cargo público para aprovecharse y saltarse los protocolos de la campaña de vacunación», ha advertido el socialista. A pesar de ello, Conesa, que precisamente estuvo la semana pasada en Molina de Segura con la propia regidora para conocer la labor que realizan los rastreadores municipales, ha reconocido que Clavero ha actuado «de forma mucho más transparente» que como ha ocurrido con otros cargos, haciendo referencia a la polémica por la vacunación en la Consejería de Salud.

Las formaciones políticas regionales, desde el PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida o Vox, pidieron ayer la dimisión de la alcaldesa por su vacunación antes de tiempo «por enchufismo» y por «aprovecharse de su posición política como alcaldesa».