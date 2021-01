El concejal de Salud de Murcia también se vacuna

El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, explicó este jueves a LA OPINIÓN que a lo largo del día de ayer tenía previsto ponerse la vacuna contra la covid, aunque fuentes de su propio departamento corroboraron que se la puso antes: el sábado pasado.

Alega el edil que él es «médico y vacunador», dice que estos días se encuentra en primera línea, administrando dosis a quienes lo necesiten, y que por eso se ha inoculado la primera dosis. Sin embargo, las citadas fuentes aseguraron que el concejal se vacunó el sábado día 16, y que fue después, con intención de tener una coartada, cuando se puso la bata y ayudó a vacunar a otras personas.

«Estuve cuatro horas vacunando el sábado a más de 200 personas en Jesús Abandonado, yo solito, y dos horas más el martes», argumentaba el edil. El Consistorio difundió el martes una foto de Coello vacunando a un hombre.

El edil declaró el miércoles a Onda Regional que él se pondría la vacuna cuando le tocase.

«El jefe del equipo de vacunación me dijo que, si quería seguir vacunando, me la tenía que poner», sostiene el concejal, para justificar el haber recibido la dosis. Incide en que «quiero participar y ayudar», afirma que seguirá vacunando y «además, lo hago bastante bien, me dicen», precisa.

En el día de ayer, manifiesta, estuvo «vacunando a estudiantes de Medicina y de Enfermería, que hacen sus prácticas en hospitales; mañana (por hoy) no vacuno, y luego iremos a pisos tutelados. El sábado y el domingo seguirán las vacunaciones en Plaza Preciosa», indicó el edil de Salud de Murcia. «A seguir trabajando», incidió.

Desde el PSOE en Murcia subrayan que este político no ejercía de profesional sanitario, sino que era entrenador de baloncesto, y quieren que dimita. Consideran que «el show que montó vacunando en Jesús Abandonado en calidad de médico que no ejerce no es más que un intento de coartada para justificar su propia vacunación» y recuerdan que no se le vio nunca en otra campaña de vacunación.

Desde Vox, por su parte, lamentan que «pasan las horas y aumentan los cargos públicos que han abusado de su poder sin miramientos y se han vacunado sin respetar el protocolo impuesto por el Ministerio de Sanidad», por lo que también exigen que Coello deje de ser concejal.